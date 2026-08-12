Dinamu na putu do Lige prvaka stoji stroj za golove i asistencije rođen u Rijeci

Dinamo je u utorak pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i time potvrdio 5-0 pobjedu iz prve utakmice te s ukupnih 7-1 izborio plasman u doigravanje za Ligu prvaka.

Ondje će ih čekati norveški prvak, Viking iz Stavangera. Riječ je o klubu bogate povijesti koji je prošle sezone na impresivan način osvojio naslov prvaka Norveške, prvi nakon duge 34 godine čekanja.

Taj povijesni uspjeh vratio ih je na europsku scenu i doveo na put Dinamu. No, ne radi se o momčadi koja živi na staroj slavi. I u aktualnoj sezoni 2026., Viking demonstrira silu. Trenutačno zauzimaju drugo mjesto na ljestvici Eliteserien, sa samo bodom zaostatka za vodećim Bodø/Glimtom koji ima i utakmicu više, potvrđujući da prošlogodišnji naslov nije bio slučajan, već početak nove ere dominacije.

Vođa momčadi: Riječanin na čelu Vikinga

U središtu uspjeha norveškog prvaka stoji kapetan i ključni igrač, Zlatko Tripić. Ovaj 33-godišnji krilni napadač rođen je u Rijeci 1992. godine, no životni put ga je odveo u Norvešku kada je imao samo devet mjeseci. Ondje je izgradio zavidnu nogometnu karijeru koja ga je, između ostalog, vodila kroz Molde, njemački Greuther Fürth, moldavski Sheriff Tiraspol te turski Göztepe, prije nego što se 2018. vratio u Viking i postao ikona kluba. Iako je rođen u Hrvatskoj, posjeduje norveško državljanstvo i u mlađim je kategorijama nastupao za reprezentaciju Norveške.

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Ono što Tripića čini najvećom prijetnjom za Dinamovu obranu nisu samo liderske kvalitete, već i njegova nevjerojatna statistika u tekućoj sezoni. U norveškom prvenstvu ove je sezone već upisao šest pogodaka, ali ono što posebno impresionira jest brojka od čak 13 asistencija, što ga čini daleko najboljim asistentom cijele lige. Dodatnu mu snagu daje i sposobnost da igra s obje noge što ga čini nepredvidivim za čuvanje, a njegova ubojitost pred golom očituje se i u ukupnom učinku za Viking - 74 golova u 224 nastupa.

Klasični Skandinavci

No, Dinamo ne očekuje samo sraz s opasnim pojedincem, već s cijelom momčadi koja puca od samopouzdanja. Viking se nalazi u fantastičnoj formi, o čemu svjedoči osam pobjeda u posljednjih deset prvenstvenih utakmica. Klasična su Skandinavska momčad koja je trkački raspoložena, efikasna i agresivna u presingu.

Pred Dinamom je stoga izuzetno težak zadatak. Suočit će se s momčadi koja je u punom natjecateljskom ritmu, igra u životnoj formi i ima jasnu viziju. Ključ za prolazak Modrih bit će zaustavljanje njihove napadačke tranzicije i, prije svega, neutraliziranje Zlatka Tripića, Riječanina koji sanja da svoj Viking odvede u europsku elitu.

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