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SJAJNI ŠPANJOLAC /

Chelsea doveo pojačanje iz prošlosezonskog finalista Konferencijske lige

Chelsea doveo pojačanje iz prošlosezonskog finalista Konferencijske lige
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Foto: IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Ako je za vjerovati Transfermarktu Chelsea je za Španjolca platio 19 milijuna eura + 3 milijuna eura bonusa

12.8.2026.
11:31
Hina
IPA/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Londonski Chelsea službeno je obznanio dovođenje 28-godišnjeg španjolskog nogometaša Pepa Chavarrije, dosadašnjeg igrača Rayo Vallecana.

Chelsea i Chavarria su potpisali petogodišnji ugovor, a ovaj bi lijevi bočni igrač trebao biti zamjena za Marca Cucurellu koji je ovog ljeta sa Stamford Bridgea otišao prema madridskom Realu.

"Dolazak u Chelsea je ostvarenje igračkog sna. Spreman sam za sve izazove i naporno ću raditi da pomognem jednom od najvećih svjetskih klubova“, rekao je povodom dolaska u Chelsea Chavarrija koji je upisao 105 ligaških nastupa u karijeri za Rayo Vallecano koji je prošle sezone igrao finale Konferencijske lige.

Na početku karijere Chavarria je igrao u nižerazrednim Figueresu i Olotu. Od 2020. do 2022. je bio član Zaragoze, a potom se preselio u Rayo Vallecano.

Chelsea je prošle sezone završio kao deseti na ljestvici engleske Premier lige.

ChelseaRayo Vallecano
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