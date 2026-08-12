Chelsea doveo pojačanje iz prošlosezonskog finalista Konferencijske lige

Londonski Chelsea službeno je obznanio dovođenje 28-godišnjeg španjolskog nogometaša Pepa Chavarrije, dosadašnjeg igrača Rayo Vallecana.

Chelsea i Chavarria su potpisali petogodišnji ugovor, a ovaj bi lijevi bočni igrač trebao biti zamjena za Marca Cucurellu koji je ovog ljeta sa Stamford Bridgea otišao prema madridskom Realu.

"Dolazak u Chelsea je ostvarenje igračkog sna. Spreman sam za sve izazove i naporno ću raditi da pomognem jednom od najvećih svjetskih klubova“, rekao je povodom dolaska u Chelsea Chavarrija koji je upisao 105 ligaških nastupa u karijeri za Rayo Vallecano koji je prošle sezone igrao finale Konferencijske lige.

Na početku karijere Chavarria je igrao u nižerazrednim Figueresu i Olotu. Od 2020. do 2022. je bio član Zaragoze, a potom se preselio u Rayo Vallecano.

Chelsea je prošle sezone završio kao deseti na ljestvici engleske Premier lige.