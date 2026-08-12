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Bilić u hrvatsku reprezentaciju dovodi pojačanja iz Premiershipa i Rijeke

Bilić u hrvatsku reprezentaciju dovodi pojačanja iz Premiershipa i Rijeke
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Foto: George Tewkesbury/PA Images/Profimedia

Bilićev stožer u hrvatskoj reprezentaciji izgledat će potpuno drugačije od Dalićevog

12.8.2026.
11:27
M.G.
George Tewkesbury/PA Images/Profimedia
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Slaven Bilić slaže svoj stožer za povratnički mandat na klupi hrvatske reprezentacije, a u njemu bi trebala biti dva nova imena. Kako javljaju 24sata, Bilić će dovesti Engleza Nicka Daviesa iz Evertona i Hrvata Fedora Kulušića koji sada radi u akademiji HNK Rijeke.

U Bilićevom stožeru trebali bi biti, kao i u prvom mandatu, Nikola Jurčević, Danilo Butorović i Dean Računica, a trener golmana bit će Vatroslav Mihačić.

Najveći problem Biliću je bio pronalazak novih kondicijskih trenera jer sa Zlatkom Dalićem u Emirate ide Luka Milanović pa se okrenuo ljudima s kojima je već surađivao tijekom karijere i tako će u reprezentaciju doći Davies i Kulušić, koje Bilić dobro poznaje jer je već radio s njima na raznim destinacijama.

Davies je radio Charltonu, West Hamu, Birminghamu, Norwichu, ATK-u iz Indije, bio je u Bilićevom stožeru u West Bromwichu, velškoj reprezentaciji, Tottenhamu, a od srpnja prošle sezone u je Evertonu i još se ne zna hoće li paralelno raditi u tom klubu i hrvatskoj reprezentaciji ili  će završiti priču s engleskim klubom.

Bilić u hrvatsku reprezentaciju dovodi pojačanja iz Premiershipa i Rijeke
Foto: Mike Egerton/PA Images/Profimedia

Što se tiče Kulušića, s njim je Bilić radio u saudijskom Al Fatehu, gdje je bio važan dio njegovog stožera. Prošle sezone je bio u stožeru bivšeg trenera Rijeke Victora Sancheza, a dolaskom Matjaža Keka na Rujevicu ove sezone prebačen je u omladinsku školu i sada će dobiti ogromnu priliku u reprezentaciji.

Slaven BilićHrvatska Nogometna Reprezentacija
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