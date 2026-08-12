U Europi golemi redovi za zaštitne naočale. I Hrvatska će uživati u nebeskom spektaklu

Europski kontinent već danima s nestrpljenjem iščekuje srijedu, 12. kolovoza 2026. godine, dan koji će obilježiti prva potpuna pomrčina Sunca vidljiva u kontinentalnoj Europi još od 1999. godine. Ovaj rijedak i spektakularan nebeski događaj privukao je pozornost milijuna ljudi, od profesionalnih astronoma i strastvenih "lovaca na pomrčine" do znatiželjne javnosti. Dok će se potpuni mrak u trajanju do dvije minute doživjeti samo unutar uskog pojasa koji prelazi preko Grenlanda, Islanda i sjeverne Španjolske, ostatak Europe, uključujući i Hrvatsku, svjedočit će impresivnoj djelomičnoj pomrčini.

Uzbuđenje je dodatno pojačano činjenicom da se ovaj nebeski ples poklapa s vrhuncem meteorskog roja Perzeida, obećavajući doista nezaboravnu astronomsku večer.

Potražnja kakva se ne pamti: Borba za zaštitne naočale

Kako se veliki dan približava, diljem Europe zavladala je prava jagma za zaštitnim naočalama, ključnim dijelom opreme za sigurno promatranje fenomena. U Španjolskoj i Francuskoj, zemljama koje se nalaze na putu totaliteta ili vrlo visoke pokrivenosti Sunca, ljekarne, optičari i supermarketi izvještavaju o nestašicama i potpuno ispražnjenim zalihama. Potražnja je toliko nadmašila sva očekivanja da su neki dobavljači, preopterećeni narudžbama, bili prisiljeni koristiti taksi službe za hitne dostave.

Ova situacija nije iznenadila stručnjake. Jason Lewin, marketinški direktor tvrtke American Paper Optics, jednog od najvećih svjetskih proizvođača, upozorio je na "predvidivu krizu". "Nakon što smo proizveli i isporučili stotine milijuna naočala za povijesne pomrčine u SAD-u 2017. i 2024., iz prve ruke znamo koliko brzo potražnja nadvlada ponudu. Oni koji kupuju u zadnji čas često ostanu bez ičega ili, što je daleko gore, budu primorani kupiti neprovjerene, krivotvorene naočale kada legitimni prodavači sve rasprodaju", izjavio je Lewin. Globalno tržište naočala za pomrčinu procijenjeno je na više od dvjesto milijuna eura samo u 2024. godini, što svjedoči o golemu interesu javnosti.

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Vlasti su izdale brojna upozorenja, pozivajući građane na krajnji oprez. U Španjolskoj je s tržišta povučeno šest modela naočala koji nisu zadovoljavali sigurnosne standarde. Zdravstvene organizacije neprestano ponavljaju ključnu poruku: gledanje u Sunce bez adekvatne, certificirane zaštite, čak i na nekoliko sekundi, može uzrokovati trajno oštećenje mrežnice oka. Problem je u tome što mrežnica nema receptore za bol, pa osoba možda neće ni biti svjesna da si nanosi štetu dok ne bude prekasno.

Spektakl sa zalaskom Sunca: Što i kako promatrati iz Hrvatske

Iako nećemo vidjeti potpunu pomrčinu, građane Hrvatske svejedno čeka fantastičan prizor. U predvečerje 12. kolovoza svjedočit ćemo velikoj djelomičnoj pomrčini koja će se odvijati tijekom zalaska Sunca. To znači da će naša zvijezda za horizont potonuti kao neobičan srp, pružajući iznimno fotogenične i dramatične prizore.

Foto: Vuk Valcic/Zuma Press/Profimedia

Najbolji pogled imat će stanovnici zapadnih i sjeverozapadnih dijelova zemlje. U Istri će Mjesec prekriti najveći dio Sunčeva diska, s pokrivenošću od oko 89 posto u Poreču i 86 posto u Puli. U Rijeci će biti zaklonjeno oko 85 posto Sunca, u Zagrebu oko 77 posto, dok će postotak opadati prema jugu i istoku: Zadar će vidjeti 64 posto, Split oko 54 posto, a Dubrovnik tek 34 posto Sunčeva diska prekrivenog Mjesecom.

Pomrčina za Hrvatsku započinje između 19:25 i 19:30 sati, ovisno o lokaciji. Budući da Sunce zalazi između 19:53 i 20:17 sati, vidjet ćemo samo početnu, ali vrlo impresivnu fazu. Upravo taj zalazak pomračenog Sunca čini ovaj događaj posebnim.

Gdje pronaći najbolji pogled i kakvo nas vrijeme čeka?

Osnovni preduvjet za uživanje u ovom nebeskom teatru jest pronalazak lokacije s potpuno otvorenim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom horizontu. Najbolje opcije su morska obala, vrhovi planina poput Učke, široka otvorena polja ili obale većih jezera. Stanovnicima Istre i Kvarnera preporučuje se odlazak na zapadnu obalu ili neku od uzvisina s pogledom na more. A ključno pitanje – hoće li vrijeme poslužiti? Prema službenim prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), izgledi su obećavajući. Za srijedu, 12. kolovoza, predviđa se pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme u cijeloj zemlji. Za područja s najvećom pokrivenošću Sunca, poput Istre i sjevernog Jadrana, prognoza najavljuje uglavnom vedru večer, stvarajući gotovo idealne uvjete za promatranje.

Iako postoji mala mogućnost za izolirane poslijepodnevne pljuskove u unutrašnjosti Istre, nebo bi se prema zalasku Sunca trebalo razvedriti. U ostatku zemlje također se očekuje stabilno i pretežno vedro vrijeme, što znači da bi oblaci trebali biti najmanja briga za sve koji planiraju promatrati ovaj rijedak događaj.

Dvostruki nebeski dar i znanstvena pozadina

Ono što 12. kolovoza čini jedinstvenim jest sretna podudarnost dvaju atraktivnih nebeskih događaja. Iste noći, nakon zalaska pomračenog Sunca, svoj će maksimum dosegnuti i Perzeidi, najpoznatiji ljetni meteorski roj. Budući da će Mjesec biti u fazi mlađaka, nebo će biti tamno, stvarajući idealne uvjete za promatranje "suza svetog Lovre".

Foto: Werner Lerooy/imago stock&people/Profimedia

Pomrčine Sunca same po sebi su fascinantna demonstracija nebeske mehanike. Događaju se kada se Mjesec nađe točno između Zemlje i Sunca. Iako je Mjesec oko četiristo puta manji od Sunca, on je i otprilike četiristo puta bliži Zemlji, zbog čega se njihove prividne veličine na nebu gotovo savršeno poklapaju. No, kako je Mjesečeva orbita nagnuta za oko pet stupnjeva u odnosu na Zemljinu, do savršenog poravnanja dolazi rijetko, inače bismo pomrčine imali svakog mjeseca.

Za sve koji propuste ovu priliku, sljedeća djelomična pomrčina vidljiva iz Hrvatske dogodit će se već 2. kolovoza 2027. godine. No, za potpuni doživljaj totaliteta na domaćem tlu trebat će se strpjeti mnogo duže – sve do 3. rujna 2081. godine.

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