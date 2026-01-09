Otkrivene zvijezde s idealnim uvjetima za obližnje planete: 'To su odredišta budućih misija'

Potraga za izvanzemaljskim životom desetljećima predstavlja predmet velikog interesa znanstvene zajednice i šire javnosti. Jedan od ključnih faktora koji određuje mogućnost razvoja života na egzoplanetu jest dugoročna stabilnost matične zvijezde.

Nedavna sveobuhvatna studija identificirala je stotine zvijezda u našem lokalnom galaktičkom okruženju koje bi mogle biti optimalni domaćini za nastanjive svjetove, pružajući astronomima precizan katalog za buduća istraživanja, piše Science Alert.

Važnost zvjezdane stabilnosti

Zvijezde se značajno razlikuju po svojim fizičkim karakteristikama i evolucijskim putevima. Iznimno masivne zvijezde svoje zalihe vodika konzumiraju unutar astronomski kratkog razdoblja od svega nekoliko milijuna godina, što je nedovoljno vrijeme za evoluciju složenih oblika života. Reprezentativan primjer takve zvijezde je Rigel, plavi superdiv u zviježđu Oriona. Iako je jedna od najsjajnijih zvijezda na noćnom nebu, Rigelova starost procjenjuje se na samo deset milijuna godina, a očekuje se da će svoj životni vijek okončati eksplozijom supernove. Planeti u njegovoj orbiti ne bi imali preduvjete za razvoj života.

S druge strane, zvijezde poput našeg Sunca, koje pripada G-tipu (žuti patuljak), odlikuju se dugovječnošću. Sunce će stabilno emitirati energiju približno deset milijardi godina, što je vremenski period koji se pokazao dovoljnim za razvoj složenog života na Zemlji. Upravo su dugovječnost i stabilnost ključni za održavanje uvjeta pogodnih za postojanje tekuće vode - preduvjeta za život kakvog poznajemo - unutar nastanjive zone.

Narančasti patuljci kao najbolji kandidati

Iako je Sunce pogodan domaćin za život, znanstvenici smatraju da postoji optimalnija kategorija zvijezda za tu ulogu. Radi se o zvijezdama K-tipa, poznatima kao narančasti patuljci. One su hladnije od Sunca, ali toplije od crvenih patuljaka te ih odlikuje iznimna stabilnost i dugovječnost. Njihov životni vijek na glavnom nizu može trajati od 20 do 70 milijardi godina, što pruža iznimno dug vremenski period za potencijalni nastanak i evoluciju života.

Znanstveni tim nedavno je dovršio katalog koji obuhvaća više od dvije tisuće zvijezda K-tipa u Sunčevom susjedstvu, a rezultati su predstavljeni na sastanku Američkog astronomskog društva. Koristeći podatke prikupljene teleskopima u Čileu i Arizoni, analizirali su njihovu starost, temperaturu i razinu zvjezdane aktivnosti.

"Ovaj popis predstavlja prvi sveobuhvatan pregled tisuća zvijezda niže mase srodnih Suncu. Ove zvijezde, poznate kao 'K-patuljci', pružaju dugoročno i stabilno okruženje za svoje planete", izjavio je Sebastián Carrazco-Gaxiola sa Sveučilišta Georgia State, glavni autor studije.

Iako crveni patuljci (zvijezde M-tipa) imaju još duži životni vijek, njihova pogodnost za razvoj života je upitna. Razlog tome je njihova izražena zvjezdana aktivnost, koja uključuje snažne baklje i emisiju visokih razina ekstremnog ultraljubičastog zračenja. Takvi energetski izboji mogli bi uzrokovati eroziju ili potpuni gubitak atmosfere na obližnjim planetima. Za razliku od njih, K-patuljci pokazuju znatno nižu razinu aktivnosti i emitiraju manje štetnog zračenja, čime osiguravaju stabilnije uvjete za potencijalni život.

Katalog za buduća istraživanja

Rezultati studije identificirali su 529 zrelih K-patuljaka niske aktivnosti kao prioritetne ciljeve za potragu za egzoplanetima nalik Zemlji. Zbog promatračke pristranosti usmjerene prema sjajnijim zvijezdama, do sada je oko narančastih patuljaka otkriven relativno malen broj planeta. Ovaj novi katalog stoga predstavlja ključan resurs koji će usmjeriti buduća promatranja pomoću naprednih teleskopa.

"Ovaj popis služit će kao temelj za proučavanje obližnjih zvijezda u desetljećima koja dolaze. Ove zvijezde i njihovi planeti bit će odredišta za istraživačke misije u dalekoj budućnosti svemirskih putovanja", izjavio je profesor Todd Henry, jedan od koautora studije. Time se potraga sužava, a znanstveni napori usmjeravaju prema najperspektivnijim kandidatima u nastojanju da se odgovori na fundamentalno pitanje o postojanju života izvan Zemlje.

