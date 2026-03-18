Alarmantni podaci analize otpadnih voda: 'Imamo zabrinjavajuće trendove'

Objavljeni su zabrinjavajući podaci o konzumaciji opasnih droga. Potrošnja kokaina u Splitu je porasla u odnosu na godinu prije, a u Zagrebu se smanjila. No, najviše se drogira vikendom. Pokazuje to najnovije istraživanje o potrošnji droge u Europi.

U Splitu raste konzumacija kokaina i kanabisa, a u Zagrebu ecstasyja i amfetamina, poznatijeg kao speed - sve su opasne sintetičke droge - koje izazivaju veliku ovisnost.

"Ono što je ovdje pokazano je da se kokain i ecstasy najviše uzimaju tijekom vikenda, počevši od petka, subote i nedjelje tada su te koncentracije veće što vam pokazuju da imate jednu veliku scenu što uzima tu drogu za odlazak u klubove i da bi proveli dobar vikend", kaže Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za ovisnosti.

Analizirani su uzorci iz otpadnih voda prikupljeni tijekom jednog tjedna od ožujka do svibnja prošle godine i uspoređeni s godinom prije.

"Trendovi su uzlazni za većinu vrsta droga. Za kokain, MDMA, ecstasy i ketamin. Potražnja raste, raste ponuda, pojedine vrste droga su sve jeftinije i sve jednostavnije doći do njih", kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Pune ruke posla za policiju

Hrvatska policija lani imala rekordan broj zapljena. Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije MUP-a ističe kako se broj zapljena droge u posljednjih 30-ak godina multiplicirao.

"U 2025. to je skoro 12 tisuća pojedinačnih zapljena, kada to usporedimo 1991 kada je bilo 487 onda možemo reći da je problem narastao 24 puta, a ne 24 posto", kazao je.

Konzumacija droga analizirana je u 25 zemlja Europske unije, te Norveškoj i Turskoj, ukupno u 115 gradova. U svim gradovima su pronađene analizirane droge. "Uvijek se prate tri do četiri glavne droge, to su kokain koji je vrlo prisutan uvijek u Europi i ekstazi budući da je Europa i proizvođač tih droga", ističe Rastović.

Kanabis je najraširenija droga u Europi, osobito u Nizozemskoj, Sloveniji i Njemačkoj, a proizvodnja kokaina je u ogromnom porastu. Balkanski narkokartel sudjeluje u opskrbi Europe s čak 50 posto!

"Alarmantno je u pojedinim državama Europske unije, mi hrvatska policija procjenjujemo da je stanje donekle stabilno, ali imamo zabrinjavajuće trendove. Procjenjujemo da ne predstavlja nacionalnu ugrozu", dodaje voditelj Službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije MUP-a.

Iako su podaci zabrinjavajući, nova analiza otpadnih voda i droga pokazala je da ni Zagreb ni Split nisu među prvih 20 europskih gradova s najvećom razinom upotrebe droga.

Kako prepoznati simptome konzumiranja droge

Simptomi se razlikuju ovisno o vrsti supstance, ali se najčešće mogu grupirati u tri kategorije:

1. Fizički znakovi

nagle promjene u težini (mršavljenje ili debljanje)

proširene ili sužene zjenice

crvene oči, suha usta, učestalo curenje nosa (bez prehlade)

poremećaji spavanja (nesanica ili pretjerana pospanost)

drhtanje ruku, znojenje, neobičan miris tijela ili odjeće

tragovi uboda na rukama (kod injektiranja)

2. Psihički i emocionalni simptomi

nagle promjene raspoloženja (euforija → razdražljivost → depresija)

povećana anksioznost ili paranoja

problemi s koncentracijom i pamćenjem

gubitak motivacije i interesa za ranije aktivnosti

impulzivno ili rizično ponašanje

Kod nekih supstanci mogu se javiti simptomi poput halucinacija ili izražene paranoje, osobito kod stimulansa i halucinogena.

3. Ponašanje i socijalni znakovi

povlačenje iz obitelji i društva

promjene u krugu prijatelja

pad školskog ili radnog učinka

tajnovitost, laganje, skrivanje aktivnosti

financijski problemi bez jasnog razloga

zanemarivanje osobne higijene i obveza

Važno je naglasiti da pojedinačni simptom ne mora značiti konzumaciju droge, ali kombinacija više znakova kroz dulje razdoblje može upućivati na problem.

Gdje potražiti pomoć

Pomoć zbog ovisnosti o drogama možete potražiti putem niza institucija, besplatnih telefonskih linija i udruga. Najvažniji resursi uključuju zdravstvene ustanove za liječenje, savjetovališta i terapijske zajednice.

Evo ključnih mjesta gdje potražiti pomoć:

Besplatne telefonske linije i savjetovanje

Anti-droga telefon (0800 8008): Besplatna i anonimna linija Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Dostupan je radnim danom od 8:30 do 16:30 sati za informacije o liječenju, savjetovanje i usmjeravanje u nadležne institucije.

Nacionalna info linija za ovisnosti: HZJZ pruža informacije o prevenciji i liječenju na Portalu ovisnosti

Zdravstvene ustanove (Besplatno liječenje)