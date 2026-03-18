Alarmantni podaci analize otpadnih voda: 'Imamo zabrinjavajuće trendove'
U Splitu raste konzumacija kokaina i kanabisa, a u Zagrebu ecstasyja i speeda. Donosimo vodič kako prepoznati simptome konzumiranja droge i gdje možete potražiti pomoć
Objavljeni su zabrinjavajući podaci o konzumaciji opasnih droga. Potrošnja kokaina u Splitu je porasla u odnosu na godinu prije, a u Zagrebu se smanjila. No, najviše se drogira vikendom. Pokazuje to najnovije istraživanje o potrošnji droge u Europi.
U Splitu raste konzumacija kokaina i kanabisa, a u Zagrebu ecstasyja i amfetamina, poznatijeg kao speed - sve su opasne sintetičke droge - koje izazivaju veliku ovisnost.
"Ono što je ovdje pokazano je da se kokain i ecstasy najviše uzimaju tijekom vikenda, počevši od petka, subote i nedjelje tada su te koncentracije veće što vam pokazuju da imate jednu veliku scenu što uzima tu drogu za odlazak u klubove i da bi proveli dobar vikend", kaže Željko Petković, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a za ovisnosti.
Analizirani su uzorci iz otpadnih voda prikupljeni tijekom jednog tjedna od ožujka do svibnja prošle godine i uspoređeni s godinom prije.
"Trendovi su uzlazni za većinu vrsta droga. Za kokain, MDMA, ecstasy i ketamin. Potražnja raste, raste ponuda, pojedine vrste droga su sve jeftinije i sve jednostavnije doći do njih", kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.
Pune ruke posla za policiju
Hrvatska policija lani imala rekordan broj zapljena. Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije MUP-a ističe kako se broj zapljena droge u posljednjih 30-ak godina multiplicirao.
"U 2025. to je skoro 12 tisuća pojedinačnih zapljena, kada to usporedimo 1991 kada je bilo 487 onda možemo reći da je problem narastao 24 puta, a ne 24 posto", kazao je.
Konzumacija droga analizirana je u 25 zemlja Europske unije, te Norveškoj i Turskoj, ukupno u 115 gradova. U svim gradovima su pronađene analizirane droge. "Uvijek se prate tri do četiri glavne droge, to su kokain koji je vrlo prisutan uvijek u Europi i ekstazi budući da je Europa i proizvođač tih droga", ističe Rastović.
Kanabis je najraširenija droga u Europi, osobito u Nizozemskoj, Sloveniji i Njemačkoj, a proizvodnja kokaina je u ogromnom porastu. Balkanski narkokartel sudjeluje u opskrbi Europe s čak 50 posto!
"Alarmantno je u pojedinim državama Europske unije, mi hrvatska policija procjenjujemo da je stanje donekle stabilno, ali imamo zabrinjavajuće trendove. Procjenjujemo da ne predstavlja nacionalnu ugrozu", dodaje voditelj Službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije MUP-a.
Iako su podaci zabrinjavajući, nova analiza otpadnih voda i droga pokazala je da ni Zagreb ni Split nisu među prvih 20 europskih gradova s najvećom razinom upotrebe droga.
Kako prepoznati simptome konzumiranja droge
Simptomi se razlikuju ovisno o vrsti supstance, ali se najčešće mogu grupirati u tri kategorije:
1. Fizički znakovi
- nagle promjene u težini (mršavljenje ili debljanje)
- proširene ili sužene zjenice
- crvene oči, suha usta, učestalo curenje nosa (bez prehlade)
- poremećaji spavanja (nesanica ili pretjerana pospanost)
- drhtanje ruku, znojenje, neobičan miris tijela ili odjeće
- tragovi uboda na rukama (kod injektiranja)
2. Psihički i emocionalni simptomi
- nagle promjene raspoloženja (euforija → razdražljivost → depresija)
- povećana anksioznost ili paranoja
- problemi s koncentracijom i pamćenjem
- gubitak motivacije i interesa za ranije aktivnosti
- impulzivno ili rizično ponašanje
- Kod nekih supstanci mogu se javiti simptomi poput halucinacija ili izražene paranoje, osobito kod stimulansa i halucinogena.
3. Ponašanje i socijalni znakovi
- povlačenje iz obitelji i društva
- promjene u krugu prijatelja
- pad školskog ili radnog učinka
- tajnovitost, laganje, skrivanje aktivnosti
- financijski problemi bez jasnog razloga
- zanemarivanje osobne higijene i obveza
Važno je naglasiti da pojedinačni simptom ne mora značiti konzumaciju droge, ali kombinacija više znakova kroz dulje razdoblje može upućivati na problem.
Gdje potražiti pomoć
Pomoć zbog ovisnosti o drogama možete potražiti putem niza institucija, besplatnih telefonskih linija i udruga. Najvažniji resursi uključuju zdravstvene ustanove za liječenje, savjetovališta i terapijske zajednice.
Evo ključnih mjesta gdje potražiti pomoć:
Besplatne telefonske linije i savjetovanje
- Anti-droga telefon (0800 8008): Besplatna i anonimna linija Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH. Dostupan je radnim danom od 8:30 do 16:30 sati za informacije o liječenju, savjetovanje i usmjeravanje u nadležne institucije.
- Nacionalna info linija za ovisnosti: HZJZ pruža informacije o prevenciji i liječenju na Portalu ovisnosti
Zdravstvene ustanove (Besplatno liječenje)
- Službe za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti: Nalaze se u sklopu zavoda za javno zdravstvo u svakoj županiji. Nude anonimno savjetovanje, testiranje i liječenje.
- Bolnički centri: Psihijatrijske bolnice i klinike za psihijatriju (npr. u Zagrebu, Splitu, Rijeci) imaju odjele za krizna stanja i liječenje ovisnosti.
- Obiteljski liječnik: Prva točka kontakta koji može uputiti pacijenta na daljnje liječenje.