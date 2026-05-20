Siniša Krajač za RTL Danas otkrio detalje izvida u HOO-u: 'Tko je kriv, morat će otići!'

U ovim trenucima traje tematska sjednica saborskog Odbora za obitelj, mlade i sport posvećena upravljanju financiranju nacionalnih sportskih saveza.

Povod su aktualni događaji vezani uz netransparentno financiranje i rad pojedinih nacionalnih saveza. Na sjednicu je došao i čelnik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, a navodno su njegovo korištenje službenog automobila, dnevnice i putne karte u fokusu izvida Državnog odvjetništva kojima je, prema medijskim napisima, obuhvaćena i njegova supruga Blanka.

Čelnik Olimpijskog odbora nije htio potvrditi DORH-ovu istragu, a supruga se o svemu oglasila putem društvene mreže.

"Poštovani i dragi moji, s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze", poručila je Blanka Mateša na svom Facebook profilu.

O svemu smo razgovarali s glavnim tajnikom Hrvatskog olimpijskog odbora, Sinišom Krajačem.

Državno odvjetništvo započelo je izvide protiv Zlatka Mateše i njegove supruge. Jesu li istražitelji bili u prostorima Hrvatskog olimpijskog odbora?

Ne bih rekao da je samo protiv predsjednika. Dakle, to je jedan dopis koji govori o tome da se treba provjeriti i napraviti izvide vezano uz sve putne naloge i kartično poslovanje vezano uz ove godine koje su tražene.

Jesu li oni bili tu?

Da, došli su ljudi samo zatražiti dokumentaciju i mi smo ju predali bez ikakve pompe i bez ikakvih problema. Mislim da tu nema nikakvih spornih stvari.

Za koga je sve to zatraženo? Za koliko osoba i na kojim funkcijama?

Traženo je za cijelo čelništvo Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, predsjednik, ja i direktori koji vode svoje resore.

Je li riječ o anonimnoj dojavi ili znate od koga je došlo?

Ne mogu reći je li riječ o anonimnoj dojavi, nismo išli u detalje. Ono što istražna tijela zatraže, mi to i damo.

Po Vašim saznanjima, je li to sve čisto?

Trebalo bi biti. Ako nije, bit će nam ukazano i vjerojatno ćemo dodatno biti pozvani na nekakve razgovore. Međutim, za sada je to odrađeno u miru.

Vezano za slučaj judo saveza i ljetovanje Vašeg sina, je li Vas netko zvao? Jeste li dali neki iskaz o tom slučaju?

Ne, ne, očitovao sam se, ali nema tu za sada nikakvih dodatnih radnji, niti iskaza.

Znači, poslali ste dokumente, ali nije Vas nitko zvao na razgovor?

Za sada još ne.

Što se tiče nedavne sjednice Hrvatskog olimpijskog odbora, najavljivala se u medijima Vaša smjena - to se nije dogodilo. Kako ste to preživjeli?

Pa evo, još sam tu. Smjenu koju su najavljivali, to moraju protumačiti oni koji su ju tražili. To nije bila tema na sjednici vijeća.

Zbog čega se tako najavljivalo u medijima?

To morate pitati one koji su najavili to.

Je li to posljedica sukoba unutar HOO-a?

Nema ovdje sukoba. Moramo sjesti i početi razgovarati zbog sporta i sportaša. Sportaši ovo definitivno nisu zaslužili. Što će od tih medijskih pompi biti istina, to ćemo vidjeti jer će to istražna tijela reći. U svakom slučaju, treba sjesti, treba razgovarati, stati na loptu da bi mogao sport dalje normalno funkcionirati. Sve ove stvari, postoje tijela kod nas koja to istražuju i vjerujem da će vrlo profesionalno obaviti svoj posao. Onog trenutka kad se nešto dokaže, sigurno nitko u HOO-u neće bježati od svoje odgovornosti.

Gospodin Kustić je podnio ostavku i rekao da ne želi sudjelovati u ovoj farsi. Kako to komentirate?

Malo je to preneseno u jednom kontekstu, ali Marijan je bio vrlo korektan na vijeću i rekao svoje otvoreno. Dalje ovi komentari, to morate njega pitati vezano uz ove komentare. Ne vidim tu neki poseban problem. S Marijanom smo i dalje u kontaktu i Marijan je i dalje član skupštine.

Mateša je nedavno u intervjuu rekao da ste Vi odgovorni za financijsko poslovanje. Je li to, na neki način, prebacivanje loptice na Vas? Kako ste Vi to doživjeli?

Pa gledajte, meni to piše u opisu mog radnog mjesta. Tako da, ne bježim od odgovornosti, tamo gdje sam odgovoran sam odgovoran i tako će biti i dalje. Ne bih rekao da je tu bilo prebacivanje loptice, nego je jednostavno tako u opisu mog radnog mjesta.

Jeste li Vi ili gospodin Mateša trebali podnijeti ostavku zbog svega ovoga što se događa?

Ja ću Vam reći u svoje ime. Dakle, sada bi bilo najgore podviti rep i pobjeći. Ono što svakako treba je raščistiti neke stvari, stvari se moraju dovesti na čistac, a onda tek razgovarati o ostavkama i o tome tko treba što učiniti. Na temelju novinskih natpisa i članaka, ja ne bih rekao da bi netko trebao podnijeti ostavku, ali na temelju odgovornosti i svega onoga što će se dokazati u budućim razdobljima - svakako. Tko je kriv, morat će otići, tko god to bio.

Ako se službeno pokaže da je netko kriv, morat će odgovarati po Vama?

Naravno, to je normalno. Prvi ću biti taj koji će se maknuti ako bilo što bude krivo.

Bez obzira na medijske napise i češljanje istražitelja, smatrate da i dalje imate legitimitet za ovu funkciju?

Pa naravno da imam, dok god me se ne smjeni. Stvar je u tome da se smatram odgovornim da zadržim sustav u nekakvom kontinuitetu i da sportaši imaju svoj support, za sad niste čuli da se netko žalio da nešto nije dobio. Istražne radnje i izvidi će vjerojatno pokazati odgovornost pojedinaca koji će morati snositi tu odgovornost. O kome god da se radi, snosit će je.

Što očekujete u nastavku? Očekujete li da će još neki slijediti primjer gospodina Kustića i dati ostavku?

Gledajte, to je na članovima vijeća. Ja sam taj koji provodi odluke skupštine, ne mogu sada komentirati odluke članova vijeća, oni su ipak moj poslodavac.