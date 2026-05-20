Zlatko i Blanka Mateša na udaru istražitelja? Javio nam se jutro nakon: 'To pitajte one koji rade izvide'

U utorak su se u medijima pojavili napisi da se provode izvidi u Hrvatskom olimpijskom odboru, a na udaru su čelnik Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka. Navodno je upitno korištenje službenog automobila, dnevnice i putne karte.

"Nemam što skrivati", rekao je Mateša za Sportske novosti u utorak navečer. Odlučili smo Zlatka Matešu kontaktirati i pitati ga o navodnim izvidima u HOO-u.

"Ne mogu ništa komentirati", rekao je, a na pitanje ima li istine da su izvidi u HOO-u, dodao:

"To pitajte one koji rade izvide. Ako radi netko izvide, to njih morate pitati", poručio je za net.hr.

'Nisam toliko siromašan'

Jučer navečer još je komentirao:

"Nije mi jasno koliko daleko može ići ta priča koja se zakotrljala poslije one u Hrvatskom skijaškom savezu. Koliko sam ja upoznat, od barem desetak ljudi u Hrvatskom olimpijskom odboru traženi su materijali o službenim putovanjima i troškovima, a sve ono što se odnosi na moja putovanja još uvijek stoji u našim prostorijama. Moji papiri nikuda nisu otišli i ne znam o kakvim se to izvidima radi. Sve je tamo, ali nitko nije došao pročešljati moje materijale. Znam samo da je moja supruga na rubu živčanog sloma. Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja. To je sve što mogu reći po tom pitanju", rekao je za Jutarnji.

'A kaj da poduzmem?'

Na pitanje misli li potegnuti neke pravne korake, odgovorio je da ga nitko nije službeno zvao niti pitao.

"A kaj da poduzmem?! Od napisa i od informacija koje je netko dobio valjda jer je vidovit?! Piše se o tome da se vrše izvidi, nema nikakve konkretne informacije, nikakvog konkretnog izvora. Na osnovi čega, na osnovi koje i kakve informacije?! Stvarno ne znam. Kad saznam nešto više, onda mogu reagirati. Zasad samo mogu reći i ponoviti da mi je supruga izvan sebe", dodao je. Njegova supruga objavila je na Facebooku:

"Poštovani i dragi moji, s obzirom na to da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze", stoji u objavi na Facebooku.