Poznato je tko je novi trener Novaka Đokovića

Novak Đoković nalazi se u Parizu gdje sljedećeg tjedna počinje Roland Garros. Novak će za vikend imati pres konferenciju na kojoj će obznaniti ime svog novog trenera, a tko će to biti doznaje srpski Sport klub.

Novi trener je bivši srpski tenisač i Novakov veliki prijatelj Viktor Troicki. U utorak je Novak viđen kako u Parizu trenira s Troickim dok je sparirao sa Zverevim. Troicki je bio u Novakovu kutu i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. kao izbornik srpske Davis cup reprezentacije, a tada je Novak došao do olimpijskog zlata.

"Detalji dogovora još nisu poznati, Novak je prethodnih godina imao kratke suradnje s prijateljima trenerima (Nenad Zimonjić, Dušan Vemić), pa ćemo vidjeti hoće li ovoga puta biti drugačije. Vjerojatno hoće, s obzirom na to da je Troicki dosad trenirao Miomira Kecmanovića", piše Sport klub.

Boris Bošnjaković bio je Đokovićev trener posljednjih godinu dana, a i on se nalazi u Parizu kao stručnjak za analitiku i skauting suparnika.

Viktor Troicki izbornik je Davis cup reprezentacije Srbije. Trenirao je Hamada Međedovića dvije godine, a od početka 2025. do sada je bio trener Miomira Kecmanovića. Kao igrač, Troicki je došao do 12. mjesta na ATP listi i tri osvojene titule.