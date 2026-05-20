Svjetski dan pčela: Sićušni heroji o kojima ovisi naša budućnost

Svijet bez pčela bio bi svijet gladi

Bez pčela i drugih oprašivača, naš bi se prehrambeni lanac urušio. Procjenjuje se da čak trećina svjetske proizvodnje hrane, odnosno svaka treća žlica koju pojedemo, izravno ovisi o njihovu oprašivanju. Prinosi usjeva poput jabuka, borovnica i krastavaca bili bi drastično smanjeni, što bi utjecalo na cijene i dostupnost. Također oprašuju gotovo 90 posto divljih biljaka, održavajući bioraznolikost te osiguravajući hranu i sklonište za druge životinjske vrste.

Zašto pčele nestaju?

Populacije pčela suočavaju se s ozbiljnim prijetnjama uzrokovanim ljudskim djelovanjem. Intenzivna poljoprivreda i urbanizacija uništavaju njihova prirodna staništa; od 1930-ih izgubljeno je čak 97 posto cvjetnih livada. Široka upotreba pesticida truje ih i smanjuje im izvore hrane. Klimatske promjene remete im životni ciklus, a prijete im i paraziti te invazivne vrste poput azijskog stršljena.

Mali koraci za veliki utjecaj

Zasadite medonosne biljke na balkonu ili u vrtu. Lavanda, kadulja, suncokret ili obični maslačak pčelama su prava gozba. Izbjegavajte korištenje pesticida, pogotovo u vrijeme cvatnje, i okrenite se prirodnim alternativama. Postavite plitku posudu s vodom i nekoliko kamenčića kako bi pčele mogle sigurno piti. Ponekad je dovoljno samo ostaviti dio travnjaka nepokošenim kako bi raslo divlje cvijeće.

Što učiniti kada pronađete iscrpljenu pčelu?

Ako naiđete na pčelu koja izgleda tromo, vjerojatno joj nedostaje energije. Pomiješajte jednake dijelove bijelog šećera i vode sobne temperature te ponudite pčeli nekoliko kapi na žličici ili u plitkom čepu. Nikada ne koristite smeđi šećer ili med. Ovaj brzi energetski poticaj dovoljan je da se pčela oporavi i nastavi svoj put.

Učenje o važnosti pčela od najranije dobi

Svijest o ključnoj ulozi oprašivača treba graditi od malih nogu. Priče su idealan način za to, a najbolji primjer je bezvremenska Pčelica Maja. Kroz avanture znatiželjne Maje i njenog prijatelja Pave, djeca na zabavan način uče o prijateljstvu, hrabrosti i važnosti svakog bića u ekosustavu. To je idealan uvod u razgovor o očuvanju prirode.

Pčele su više od proizvođača meda; one su vitalni dio našeg planeta čiji opstanak ovisi o našim odlukama. Svjetski dan pčela podsjetnik je da je njihova zaštita pitanje naše budućnosti. Svaki zasađeni cvijet čini razliku.