POTRESNA ISPOVIJEST /

Sabalenka prvi put progovorila o smrti koja ju je slomila: 'Nisam mogla prihvatiti da je mrtav'

Sabalenka prvi put progovorila o smrti koja ju je slomila: 'Nisam mogla prihvatiti da je mrtav'
Foto: Alfredo Falcone/Zuma Press/Profimedia

Unatoč tragediji, odlučila je nastaviti nastup na turniru u Miamiju, što je tada izazvalo brojne reakcije javnosti.

20.5.2026.
15:32
Sportski.net
Najbolja tenisačica svijeta Aryna Sabalenka otvorila je dušu u velikom intervjuu za Vogue i progovorila o najtežim trenucima svog života. U razgovoru za izdanje iz svibnja 2026. godine prisjetila se dvije velike tragedije koje su obilježile njezin privatni život, smrti oca Sergeja Sabalenke 2019. godine te smrti bivšeg partnera Konstantina Koltsova, koji je preminuo 2024.

Sabalenka je s bivšim profesionalnim hokejašem bila u vezi od 2021. godine, a vijest o njegovoj smrti dočekala ju je tijekom turnira u Miamiju. Kako je otkrila, policija joj je prišla na treningu i priopćila da je Koltsov preminuo nakon, prema navodima američkih vlasti, očitog samoubojstva.

„Svađala sam se s policijom, nisam mogla prihvatiti ono što mi govore“, priznala je Sabalenka, opisujući šok i nevjericu koje je osjećala u tim trenucima.

Unatoč tragediji, odlučila je nastaviti nastup na turniru u Miamiju, što je tada izazvalo brojne reakcije javnosti. Kasnije je objasnila kako je upravo tenis bio njezin način suočavanja s boli.

„Ne postoji pravilo kako bi netko trebao tugovati. U takvim situacijama nema ispravnog ni pogrešnog načina. Svatko se nosi s boli drugačije. Za mene je povratak poslu bio jedini izlaz“, rekla je Sabalenka.

Dodala je i kako je, unatoč tome što ima tek 28 godina, prošla kroz iskustva koja su joj potpuno promijenila pogled na život.

Konstantin Koltsov preminuo je u ožujku 2024. godine tijekom boravka na Floridi. Prema informacijama američke policije i tamošnjih medija, pronađen je mrtav ispred hotela u Bal Harbouru, a istraga je zaključila kako je riječ o samoubojstvu nakon pada s visine.

Koltsov je tijekom karijere bio poznat kao bivši NHL hokejaš i reprezentativac Bjelorusije, a vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula sportskim svijetom, posebno zbog činjenice da se dogodila usred teniske sezone u kojoj je Sabalenka nastupala na jednom od najvećih turnira godine.

Aryna SabalenkaTenisIspovijest
