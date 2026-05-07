Velika pobuna u svjetskom tenisu: Najbolji igrači prijete bojkotom Grand Slamova

Svjetski broj jedan Jannik Sinner otvoreno je progovorio o financijskim uvjetima i odnosu organizatora prema igračima na najvećim teniskim turnirima, istaknuvši kako vodeći tenisači smatraju da njihov doprinos sportu nije adekvatno vrednovan.

Na konferenciji za medije u Rimu, uoči nastupa na Masters 1000 turniru u Italiji, Sinner je izjavio kako problem nije isključivo povezan s novcem, već prije svega s razinom poštovanja koje igrači očekuju od organizatora Grand Slam turnira. Prema njegovim riječima, vodeći tenisači smatraju da generiraju značajnu vrijednost za sport, dok povrat koji dobivaju kroz raspodjelu prihoda ne prati taj doprinos.

Sinner je potvrdio kako su deset najbolje rangiranih tenisača i tenisačica zajednički poslali službeno pismo organizatorima Grand Slam turnira, tražeći povećanje udjela u ukupnim prihodima, bolje beneficije za igrače te veći utjecaj u donošenju odluka vezanih uz raspored i organizaciju natjecanja.

Istaknuo je i nezadovoljstvo činjenicom da, unatoč proteku vremena od slanja zahtjeva, konkretni pomaci još uvijek nisu ostvareni. Dodao je kako u drugim sportovima komunikacija između organizatora i vodećih sportaša funkcionira znatno brže i učinkovitije.

Sličan stav ranije je iznijela i Aryna Sabalenka, koja je poručila da vjeruje kako bi igrači u budućnosti mogli razmotriti i bojkot jednog od Grand Slam turnira ukoliko ne dođe do promjena u odnosu prema tenisačima.

U raspravu se uključio i Novak Đoković, koji je naglasio da podržava inicijative igrača te smatra da je pitanje njihovog položaja unutar profesionalnog tenisa legitimna tema za ozbiljnu raspravu.

Tijekom posljednjih mjeseci održano je više sastanaka između predstavnika igrača i organizatora Grand Slam turnira, prenosi BBC, no značajniji napredak zasad nije postignut. Igrači posebno ističu nezadovoljstvo raspodjelom prihoda, smatrajući da njihov udio i dalje značajno zaostaje za razinama koje postoje u drugim velikim sportovima.

Sinner je pritom izrazio razočaranje ponuđenim povećanjem nagradnog fonda za ovogodišnji Roland Garros, uz napomenu da tenisači smatraju kako bi trebali ostvarivati znatno veći postotak ukupnih prihoda turnira.

Iako je priznao da razumije sve glasnije razgovore o mogućem bojkotu, talijanski tenisač nije želio potvrditi hoće li osobno podržati takav potez u budućnosti, naglasivši kako je teško predvidjeti daljnji razvoj situacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaos u Parizu: Uhićeno više od 100 ljudi nakon prolaska PSG-a u finale