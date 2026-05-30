FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PRIVATNO IZNAD JAVNOG' /

Dalija Orešković čestitala Dan državnosti i poručila: 'Osobno mi puno veći značaj ima 25. lipanj'

Dalija Orešković čestitala Dan državnosti i poručila: 'Osobno mi puno veći značaj ima 25. lipanj'
×
Foto: Screenshot/Facebook

Ipak, o kojem god datumu se radilo, Orešković je istaknula da iz srca želi 'da nam Dan državnosti bude sretan i bitan, dan kada osjećamo da imamo državu koja nam pripada svima, pod ovom zastavom koja nije obična tkanina'

30.5.2026.
11:27
Maja Mahovlić
Screenshot/Facebook
VOYO logo
VOYO logo

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković čestitala je građanima Dan državnosti, ali i poručila da stvaranje hrvatske države nije događaj koji se može vezati uz samo jedan datum.

Orešković je u svojoj Facebook objavi istaknula da ona osobno većim simbolom hrvatske državnosti smatra 25. lipnja 1991. godine, kada je Sabor donio Odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske.

"Nekada smo upravo taj datum kao Dan državnosti slavili. Na današnji dan, 30. svibnja 1991., konstituiran je prvi višestranački Sabor, pa je HDZ odlučio da se kao Dan državnosti obilježava datum u kojem su oni kao politička stranka stekli premoć i većinu, a ne dan kada je Sabor svima dao samostalnu i suverenu državu“, napisala je Orešković.

'Privatno iznad općeg i javnog'

"Tako se HDZ oduvijek i uvijek ponaša. Njihove interese stavlja iznad interesa države. Svoje privatno iznad općeg i javnog. To je razlog zbog kojeg još uvijek nemamo državu u kojoj jake i neovisne institucije jamče vladavinu prava. Još uvijek nemamo državu koja je jednako pravedna prema svima. Još je puno posla pred nama", dodala je.

Ipak, o kojem god datumu se radilo, Orešković je istaknula da iz srca želi "da nam Dan državnosti bude sretan i bitan, dan kada osjećamo da imamo državu koja nam pripada svima, pod ovom zastavom koja nije obična tkanina".

Napomenula je da fotografija u objavi nije od danas nego od prošle godine, uslikana na dan Oluje u jednom od oslobođenih dvorišta, "uoči isticanja na stijeg kojem pripada, na ognjištu Oreškovića". 

Dalija OreškovićDan Državnostičestitka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike