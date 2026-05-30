Dalija Orešković čestitala Dan državnosti i poručila: 'Osobno mi puno veći značaj ima 25. lipanj'

Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković čestitala je građanima Dan državnosti, ali i poručila da stvaranje hrvatske države nije događaj koji se može vezati uz samo jedan datum.

Orešković je u svojoj Facebook objavi istaknula da ona osobno većim simbolom hrvatske državnosti smatra 25. lipnja 1991. godine, kada je Sabor donio Odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske.

"Nekada smo upravo taj datum kao Dan državnosti slavili. Na današnji dan, 30. svibnja 1991., konstituiran je prvi višestranački Sabor, pa je HDZ odlučio da se kao Dan državnosti obilježava datum u kojem su oni kao politička stranka stekli premoć i većinu, a ne dan kada je Sabor svima dao samostalnu i suverenu državu“, napisala je Orešković.

'Privatno iznad općeg i javnog'

"Tako se HDZ oduvijek i uvijek ponaša. Njihove interese stavlja iznad interesa države. Svoje privatno iznad općeg i javnog. To je razlog zbog kojeg još uvijek nemamo državu u kojoj jake i neovisne institucije jamče vladavinu prava. Još uvijek nemamo državu koja je jednako pravedna prema svima. Još je puno posla pred nama", dodala je.

Ipak, o kojem god datumu se radilo, Orešković je istaknula da iz srca želi "da nam Dan državnosti bude sretan i bitan, dan kada osjećamo da imamo državu koja nam pripada svima, pod ovom zastavom koja nije obična tkanina".

Napomenula je da fotografija u objavi nije od danas nego od prošle godine, uslikana na dan Oluje u jednom od oslobođenih dvorišta, "uoči isticanja na stijeg kojem pripada, na ognjištu Oreškovića".