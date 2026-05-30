Škoro uoči velikog koncerta u Biogradu: 'Puno je krvi, znoja i suza proliveno za ovo što imamo'

'TO JE DOMOVINA' /

Biograd na moru je proslavu Dana državnosti odlučio podebljati i trodnevnom proslavom 1100 godina Hrvatskoga Kraljevstva. Podsjetnik je to na veliki lanjski jubilej i ponos što je upravo Biograd jedan od hrvatskih kraljevskih gradova. Od 29. do 31. svibnja grad se tako pretvara u veliku povijesnu pozornicu sa srednjovjekovnim sajmom i taborima, a i rekonstruiranom pomorskom bitkom.

U Biogradu na moru se nudi niz zanimljivih aktivnosti, no vrhunac večeri ipak je veliki koncert Miroslava Škore, koji je najavljen u 22 sata.

RTL-ova Nikolina Radić razgovarala je s glazbenikom o tome što za njega predstavlja ovaj dan.

"Mislim da je dobro činiti sve što je moguće da ljude povezuje ono što nas čini ono što jesmo – u povijesnom, a i u svakom drugom smislu", rekao je Škoro.

"Za mene dan državnosti znači da se svi skupa sjetimo činjenice da je puno znoja, krvi i suza proliveno kroz tih 1100 godina, a i duže, da bi imali ovo što nazivamo domovinom. A domovina je ova naša zemlja, to smo mi, to su naši ljudi, to su ljudi koji vole ovu našu zemlju koju su nam ostavili naši stari, a na nama je da čuvamo to sve skupa i da ostavimo to svojoj djeci i svim onima koji dolaze poslije nas – to je dan državnosti, to je domovima", nadodao je.

"Meni je dan državnosti i ova 1100. obljetnica krunidbe kralja Tomsialava – za koju isto neki imaju prijepore – isto dio naše tradicije", rekao je Škoro. Više pogledajte u prilogu.