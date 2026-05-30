Habijan potvrdio: Kazahstan zaprimio zahtjev za izručenje Vedrana Pavleka

Nakon što je jučer RTL objavio ekskluzivan intervju s odvjetnicima Vedrana Pavleka iz Kazahstana - danas doznajemo nove detalje slučaja. Hrvatsko Ministarstvo pravosuđa potvrdio je za RTL Danas da je Kazahstan konačno primio zahtjev za izručenjem Pavleka. Stižu reakcije na Pavlekove tvrdnje da se boji za život u Hrvatskoj - zbog informacija koje ima.

Dugo je putovao ali i konačno stigao. Zahtjev za izručenjem Vedrana Pavleka utorak je zaprimilo glavno državnom odvjetništvu u Kazahstanu. Potvrdio je to za RTL Danas - ministar pravosuđa Damir Habijan: "Da mi smo dobili potvrdu za to."

U slučaju da tužiteljstvo zatraži produljenje istražnog zatvora, odvjetnici Vedrana Pavleka tražit će alternativne mjere. Za RTL Danas ekskluzivno su potvrdili da njihov klijent ne pristaje na dobrovoljno izručenje.

"Prema riječima našeg klijenta, on strahuje za svoj život. Uvjeren je da mu u Hrvatskoj prijeti izravna opasnost zbog informacija koje posjeduje. U trenutačnim okolnostima ne vjeruje da će dobiti pravično suđenje", rekao je Bakhytzhan Zhanarbayev, odvjetnik Vedrana Pavleka u Kazahstanu.

Za Pavlekom je raspisana međunarodna tjeralica nakon što je krajem siječnja na granici sa 100 tisuća eura gotovine uhićen bivši glasnogovornik Skijaškog saveza Nenad Eror. Istražitelji sumnjaju da je taj novac nosio prema nalogu Pavleka, koji je glavni osumnjičeni za izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza.

"To je pravni manevar - di su dokazi za to", rekao je Habijan. "Ne mogu ja ulaziti u njegove razloge, ali on bi se trebao pojaviti pred hrvatskim pravosuđem i odgovarati za to zašto ga se optužuje", rekao je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Odlučuje viši sud

O Pavlekovoj žalbi na izručenje odlučuje viši sud u Almatyju. "Koliko znam, nikakav takav zahtjev nije zaprimljen", rekao je Erlan Zhetybayev, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Republike Kazahstan na upit je li ga itko kontaktirao iz veleposlanstva RH u Kazahstanu.

Za oporbu, Pavlekovi potezi nisu iznenađenje. "Kada pogledate kronologiju koliko ga se pratilo - kako je došao do kaazastana da nije dogovoreno izručenje, otvara se prostor sumnjama postoje li neki koji ne žele da se Pavlek vrati u Hrvatsku", rekla je Sandra Benčić (Možemo!).

"On je godinama krao - od hrvatskog sporta, od sportaša, djece i mnogi su u tome sudjelovali - a posebno oni na političkim funkcijama, oni odgovorni - oni koji sjede u vladi i on sada o njima ima informacije", izjavio je Nikola Grmoja (MOST).

"Pravo je pitanje zašto je HDZ godinama omogućavamo krađu sportskih saveza, tko zna što se u tome krije, da li je normalno da su u hrvatskoj svi pod patronatom HDZ-a", rekao je Siniša Hajdaš Dončić (SDP).

I dok Vedran Pavlek u ekstradiskcijskom zatvoru u kazastanu čeka rasplet situacije - mobiteli, kartice i bilježnica oduzeti su mu prilikom privođenja u Turskoj. Pa istražitelji u Hrvatskoj imaju pune ruke posla.