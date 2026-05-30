Svi su ostali u šoku! Nevjerica u dvorani nakon pobjede Hrvoja Sepa

U sedmoj borbi večeri na FNC 31 gledali smo okršaj u catchweight kategoriji (80 kg) između Vase Bakočevića iz Crne Gore i hrvatskog borca Hrvoja Sepa, koji je upisao spektakularan MMA debi.

Borba nije dugo trajala, ali je donijela potpuni šok u areni. Prvo je Vaso dominirao, zatim je Sep preuzeo inicijativu, krenuo odlučno prema naprijed i počeo nizati precizne boksačke udarce. Ključni trenutak dogodio se kada je pogodio Vasu u predjelu jetre, nakon čega je protivnik ostao bez reakcije i srušio se na tlo.

