HIT

Dagestanac briljirao: 'Ni sam ne znam kako sam naučio srpski u godinu dana'

Khanbulat Irisbiev pobijedio je Dalibora Dragojevića na FNC 31 priredbi u Beogradu jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde velike borbe i pravog rata u kavezu, a nakon meča obratio se gledateljima.

""Brate, ne znam što da kažem. Hvala vam puno. Ja sam iz Dagestana, ali ljubim vas sve. Ja sam vaš čovjek. Tu sam godinu dana. Vi ste moji. Ja sam srpski Dagestanac, ja sam Honda. Ni sam ne znam kako sam naučio srpski u godinu dana", rekao je.

30.5.2026.
20:59
Maj Gašparac
Fnc 31
