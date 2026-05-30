MAJSTOR

Janičić se ukazao u Beogradu i govorio o sljedećem protivniku: 'Žao mi je što se ne borim večeras'

Miloš Janičić došao je u beogradsku Arenu pogledati FNC 31 borilačku priredbu, a prije početka eventa porazgovarao je s reporterom Net.hr-a Vehmirom Džakmićem.

"Fali mi, žao mi je što se ne borim večeras", rekao je Janičić na početku. Sljedeći meč Janičić bi trebao odraditi 1. kolovoza na istom mjestu u beogradskoj Areni na UFC-ovom eventu, a još se ne zna protiv koga će se boriti.

"Trebao je biti jedan škot iz UFC-a, ozbiljan borac, ali ozlijedio se. Traže mi novog protivnika i ne planiraju mi dati laki meč, na žalost", poručio je, a cijelu izjavu pogledajte u videu.

30.5.2026.
19:34
Sportski.net
Fnc 31Miloš Janičić
