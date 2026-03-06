FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
USTO GA I IZVRIJEĐAO /

Janičić srpskom boksaču: 'Čim završim meč u Boru, ja i ti ćemo se naći nasamo iza hotela'

Janičić srpskom boksaču: 'Čim završim meč u Boru, ja i ti ćemo se naći nasamo iza hotela'
×
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

U porukama se mogu vidjeti i čuti brojne uvrede koje si međusobno upućuju Janičić i Memić

6.3.2026.
22:07
Sportski.net
Denis Kapetanovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Crnogorski MMA borac Miloš "Cobra" Janičić, koji je nama najpoznatiji iz FNC-a, uskoro bi trebao imati boksački debi. Janičić bi trebao nastupiti na priredbi Balkan Boxing 7 u Boru. Iako njegov protivnik još uvijek nije poznat, ali to sigurno neće biti Marko Bojković.

Bojković, također poznati FNC-ov MMA borac, poručio je kako se s Janičićem želi boriti isključivo u kavezu, a ne u ringu. Ujedno je predložio da crnogorski borac u boksačkom meču rukavice ukrsti s Almirom Memićem, boksačkim prvakom Srbije u srednjoj kategoriji.

Bojković je tu počeo prozivati Janičića, koji mu nije ostao dužan, a sukob je eskalirao kada su na društvenim mrežama objavljene glasovne poruke koje je Janičić slao izravno Memiću.

"Na Tajlandu sam, debilčino jedna glupa. Čim završim meč u Boru, ja i ti ćemo se naći nasamo iza hotela pa da vidimo onda, heroju, što možeš. Dogovorili smo se", čuje se u porukama "Cobre" Memiću.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Lionel Messi zajedno u Bijeloj kući: Američki predsjednik pružio pravu predstavu

Miloš JaničićFncMmaBoks
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx