Janičić srpskom boksaču: 'Čim završim meč u Boru, ja i ti ćemo se naći nasamo iza hotela'

Crnogorski MMA borac Miloš "Cobra" Janičić, koji je nama najpoznatiji iz FNC-a, uskoro bi trebao imati boksački debi. Janičić bi trebao nastupiti na priredbi Balkan Boxing 7 u Boru. Iako njegov protivnik još uvijek nije poznat, ali to sigurno neće biti Marko Bojković.

Bojković, također poznati FNC-ov MMA borac, poručio je kako se s Janičićem želi boriti isključivo u kavezu, a ne u ringu. Ujedno je predložio da crnogorski borac u boksačkom meču rukavice ukrsti s Almirom Memićem, boksačkim prvakom Srbije u srednjoj kategoriji.

Bojković je tu počeo prozivati Janičića, koji mu nije ostao dužan, a sukob je eskalirao kada su na društvenim mrežama objavljene glasovne poruke koje je Janičić slao izravno Memiću.

"Na Tajlandu sam, debilčino jedna glupa. Čim završim meč u Boru, ja i ti ćemo se naći nasamo iza hotela pa da vidimo onda, heroju, što možeš. Dogovorili smo se", čuje se u porukama "Cobre" Memiću.

