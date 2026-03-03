FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVO /

FNC je uzburkao duhove novim ljestvicama: Srbin došao na prvo mjesto, mladi Hrvat profitirao

FNC je uzburkao duhove novim ljestvicama: Srbin došao na prvo mjesto, mladi Hrvat profitirao
×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jovan Marjanović je pobjedom protiv Simeona Karslidisa skočio za čak četiri mjesta

3.3.2026.
15:54
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FNC 28 iz Slavonskog Broda je iza nas i imao je velike posljedice za FNC-ove rang liste. Posebno je zanimljivo u velter kategoriji.

Jovan Marjanović je pobjedom protiv Simeona Karslidisa skočio za čak četiri mjesta i sada je prvi na mjestu izazivača za pojas koji drži Kamil Kraska. Srpski je borac prestigao Ciprana kojeg je pobijedio, ali i Igora Cavalcantija, Tomislava Sičaju i Sefana Negučića.

 

 

 

 

U bantam kategoriji je najviše profitirao mladi Zagrepčanin Fran Luka Đurić koji je pobjedom nad Bondom Kikadzem preskočio Roka Krušića i sada je na drugom mjestu. Prvi ispod šampiona Miljana Zdravkovića je i dalje Darko Banović.

 

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas donosi najavu sjajnog intervjua Marka Ančića koji je dao Vehmiru Džakmiću

Fnc 28FncFran Luka Đurić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx