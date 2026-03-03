FNC je uzburkao duhove novim ljestvicama: Srbin došao na prvo mjesto, mladi Hrvat profitirao

FNC 28 iz Slavonskog Broda je iza nas i imao je velike posljedice za FNC-ove rang liste. Posebno je zanimljivo u velter kategoriji.

Jovan Marjanović je pobjedom protiv Simeona Karslidisa skočio za čak četiri mjesta i sada je prvi na mjestu izazivača za pojas koji drži Kamil Kraska. Srpski je borac prestigao Ciprana kojeg je pobijedio, ali i Igora Cavalcantija, Tomislava Sičaju i Sefana Negučića.

U bantam kategoriji je najviše profitirao mladi Zagrepčanin Fran Luka Đurić koji je pobjedom nad Bondom Kikadzem preskočio Roka Krušića i sada je na drugom mjestu. Prvi ispod šampiona Miljana Zdravkovića je i dalje Darko Banović.

