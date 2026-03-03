Hamilton uoči dvadesete sezone: 'I dalje sam ovdje, još uvijek na nogama i usredotočen na san'

Lewis Hamilton obećao je da će u novu sezonu ići "bez zadrške”. Ovo će legendarnom Britancu biti 20. sezona u Formuli 1, a on je, kako kaže, "još uvijek na nogama, još uvijek gladan i još uvijek usredotočen na san”.

A taj san je preskakanje Schumachera na listi vozača s najviše titula u Formuli 1. Ferrari u Melbourne stiže kao jedan od glavnih favorita, uz Mercedes, za borbu u vrhu poretka nakon impresivnih predsezonskih testiranja, a sedmerostruki svjetski prvak jasno je dao do znanja da se raduje svojoj jubilarnoj sezoni.

Sve je počelo snom

Pišući na Instagramu u objavi koja sadrži fotografije iz njegove dosadašnje rekordne karijere, 41-godišnjak je poručio:

"Dvadeset sezona kao vozač Formule 1. Teško je uopće pojmiti tu brojku. Sve je počelo snom. Snom koji su neki nazivali smiješnim i govorili da od njega nikada neće biti ništa. Unatoč tome, san se nikada nije promijenio i nikada ga nisam prestao slijediti. San mora biti praćen djelovanjem i, iznad svega, vjerom. Vjerom koja se ne lomi bez obzira na to što ti se nađe na putu ili s čim se suočiš. Uvijek će biti onih koji sumnjaju u tebe, onih koji te pokušavaju zaustaviti, ali nikada ne smiješ prestati boriti se.

Dvadeset godina ispunjenih nevjerojatnim usponima i teškim padovima, s više pogrešaka nego što ih mogu izbrojati. No upravo su te pogreške putovanje učinile još slađim. Imaš moć nad svojom sudbinom. Sve što ti je potrebno za uspjeh već je u tebi. Trebat će ti pomoć na tom putu, kao što je i meni trebala, ali ta iskra, ta vatra, već je u tebi.

Zauvijek sam zahvalan na lekcijama, tihim trenucima, kaosu i mnogim ljudima koji su mi pomogli da slijedim i ostvarim svoje snove. Zahvalan sam i onima koji su sumnjali, kao i onima koji su me pokušali srušiti. I dalje sam ovdje, 20 godina poslije, još uvijek na nogama, još uvijek gladan, još uvijek usredotočen na san. Bez zadrške,” napisao je Hamilton.

