Katarina Lazić na plaži pokazala zavidnu liniju dok obitelj proživljava dramu s povratkom kući

Supruga poznatog srpskog folk pjevača Darka Lazića, Katarina Lazić (35), trenutno se s obitelji nalazi na odmoru iz snova na Maldivima. Iako njezine objave na Instagramu prikazuju idilične prizore s pješčanih plaža, iza kulisa se odvija prava drama jer je obitelj zbog otkazanih letova praktički 'zarobljena' u tropskom raju. Unatoč svemu, Katarina je s pratiteljima podijelila nekoliko fotografija koje oduzimaju dah, pokazujući kako i u neizvjesnim situacijama pronalazi trenutke za sebe.

Trenutak za sebe na rajskoj plaži

Na najnovijoj objavi, Katarina Lazić pozira na bijeloj pješčanoj plaži uz tirkizno more i palme. U elegantnom bijelom kupaćem kostimu koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru samo godinu dana nakon poroda, zračila je samopouzdanjem. U opisu fotografije, Katarina se našalila na račun majčinskih obaveza koje ispunjavaju svaki trenutak odmora s malom bebom, kćerkicom Srnom.

"Ova mommy shark je zaslužila objavu s plaže jer između kupanja s bebom, mazanja kreme, hranjenja, presvlačenja i uspavljivanja na plaži stigla je i slikati se… naravno dok beba spava", napisala je duhovito, dodavši kako nije koristila filtere te da je nevjerojatna boja mora stvarna. Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari poput "Divna", "Top!" i "Beautiful" nizali su se uz brojne pohvale na račun njezina izgleda.

Iza kulisa idiličnog odmora

Ipak, ovaj odmor pretvorio se u neočekivanu avanturu. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja zračnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, njihov povratni let preko Dubaija je otkazan, ostavivši ih bez jednostavnog načina za povratak u Srbiju. Katarina je na svom Instagram profilu objasnila da intenzivno traže alternativne rute, spominjući kompliciran put "oko svijeta" preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula.

''Šalu na stranu, zbog situacije koja se trenutačno događa u Dubaiju, nemoguće je vratit se prema planu. Trenutačno tražimo neki slobodan i prihvatljiv let. Ono što znamo je da ćemo morati ostati nekoliko dana dulje i da ćemo najvjerojatnije letjeti preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula. Neplanirano putovanje oko svijeta'', napisala je.

Također je pojasnila financijski teret situacije, naglasivši da, za razliku od putnika koji su zapeli u samom Dubaiju, oni moraju sami snositi troškove produženog boravka i skupih novih karata. Dok obožavatelji s nestrpljenjem prate rasplet njihove putničke sage i nadaju se sretnom povratku kući, Katarina Lazić i dalje uspijeva pronaći trenutke za opuštanje i podijeliti djelić rajske atmosfere sa svojim pratiteljima, pokazujući pozitivan duh unatoč neizvjesnosti.