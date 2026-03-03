Wolvesi se 'službeno' spasili od povijesne sramote pobjedom protiv branitelja naslova Liverpoola

U susretu 29. kola engleskog nogometnog prvenstva "fenjeraš" Wolvesi su priredili senzaciju porazivši branitelja naslova Liverpool sa 2-1.

Domaćin je poveo u 78. minuti golom Rodriga Gomesa, izjednačio je Mohamed Salah pet minuta kasnije, a "ludnicu" na Molineuxu izazvao je Andre pogodivši u četvrtoj minuti nadoknade za 2-1. Ovom pobjedom Wolves se spasio sramote da postane najgori klub u povijesti Premier lige, ali je i produžio nadu u premierligaški spas, koji je sada udaljen (samo) 11 bodova.

Dok je Liverpool gubio od posljednjeplasirane momčadi, druga momčad s Merseysidea - Everton je pobijedio Burnley s 2-0 golovima Jamesa Tarkowskog (32. minuta) i Kiernana Dewsburyja-Halla (60. minuta). Tri boda je osvojio i Sunderland pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leedsa. Susret je razriješen udarcem s bijele točke, u 70. minuti zabio je Habib Diarra, dok su Bournemouth i Brentford odigrali bez golova.

Standings provided by Sofascore

