FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREMIER LIGA /

Wolvesi se 'službeno' spasili od povijesne sramote pobjedom protiv branitelja naslova Liverpoola

Wolvesi se 'službeno' spasili od povijesne sramote pobjedom protiv branitelja naslova Liverpoola
×
Foto: Darren Staples/AFP/Profimedia

Ovom pobjedom Wolves se spasio sramote da postane najgori klub u povijesti Premier lige, ali je i produžio nadu u premierligaški spas, koji je sada udaljen (samo) 11 bodova

3.3.2026.
23:32
Sportski.netHina
Darren Staples/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U susretu 29. kola engleskog nogometnog prvenstva "fenjeraš" Wolvesi su priredili senzaciju porazivši branitelja naslova Liverpool sa 2-1.

Domaćin je poveo u 78. minuti golom Rodriga Gomesa, izjednačio je Mohamed Salah pet minuta kasnije, a "ludnicu" na Molineuxu izazvao je Andre pogodivši u četvrtoj minuti nadoknade za 2-1. Ovom pobjedom Wolves se spasio sramote da postane najgori klub u povijesti Premier lige, ali je i produžio nadu u premierligaški spas, koji je sada udaljen (samo) 11 bodova.

Dok je Liverpool gubio od posljednjeplasirane momčadi, druga momčad s Merseysidea - Everton je pobijedio Burnley s 2-0 golovima Jamesa Tarkowskog (32. minuta) i Kiernana Dewsburyja-Halla (60. minuta). Tri boda je osvojio i Sunderland pobjedom 1-0 na gostovanju kod Leedsa. Susret je razriješen udarcem s bijele točke, u 70. minuti zabio je Habib Diarra, dok su Bournemouth i Brentford odigrali bez golova.

      Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Sto dana prije Svjetskog prvenstva nogomet je u sjeni rata: Navijači strahuju od širenja

Premier LeagueLiverpoolWolves
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx