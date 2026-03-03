Dobra stara talijanska nula: Baturina se vratio, Smolčić odličan u remiju Coma protiv Sučićeva Intera

U prvom susretu polufinala talijanskog nogometnog Kupa Como i Inter su odigrali bez golova.

Bila je to skromna predstava u kojoj niti jedna momčad nije željela previše riskirati.

Domaćin je bio nešto bolji, ali momčad Cesca Fabregasa nije uspjela pronaći put do suparničke mreže. "Nerzzurri" su očito mislima već bili u nedjelji kada ih očekuje derbi protiv Milana u kojem bi pobjedom gradskom suparniku pobjegli na 13 bodova i zapečatili borbu za "scudetto".

Martin Baturina je za Como zaigrao od 86. minute, dok Nikola Čavlina nije branio. Kod Intera je Petar Sučić odigrao cijeli susret. Uzvratni susret je 22. travnja na San Siru.

U drugom polufinalu Lazio će se u srijedu na Olimpicu dočekati Atalantu.

