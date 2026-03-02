FREEMAIL
OBRATILI SE FANOVIMA /

'Zarobljeni' zbog eskalacije sukoba: Darko Lazić i supruga ne mogu se vratiti u Srbiju

'Zarobljeni' zbog eskalacije sukoba: Darko Lazić i supruga ne mogu se vratiti u Srbiju
Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Supruga popularnog srpskog glazbenika obratila se pratiteljima na društvenim mrežama

2.3.2026.
15:25
Hot.hr
M.M./ATAImages/PIXSELL
Glazbenik Darko Lazić (34) trenutačno boravi na Maldivima sa suprugom Katarinom i njihovom kćeri, no zbog nagle eskalacije sukoba na Bliskom istoku ne mogu se vratiti u Srbija prema planu. Zatvaranje zračnog prostora u većem dijelu Ujedinjenih Arapskih Emirati uzrokovalo je ozbiljne probleme u zračnom prometu, zbog čega su ljudi prisiljeni tražiti alternativne rute povratka.

''Šalu na stranu, zbog situacije koja se trenutačno događa u Dubaiju, nemoguće je vratit se prema planu. Trenutačno tražimo neki slobodan i prihvatljiv let. Ono što znamo je da ćemo morati ostati nekoliko dana dulje i da ćemo najvjerojatnije letjeti preko Šri Lanke, Singapura i Istanbula. Neplanirano putovanje oko svijeta'', napisala je Katarina na društvenim mrežama. 

'Zarobljeni' zbog eskalacije sukoba: Darko Lazić i supruga ne mogu se vratiti u Srbiju
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjećamo, Darko Lazić nedavno je progovorio za Net.hr o detaljima iz svog privatnog života.

''Obitelj mi je jako važna. Ranije nisam provodio dovoljno vremena s obitelji, ali sada to nadoknađujem i uživam u svakom slobodnom danu. Često sam na putu, ali čim sam slobodan, gledam da ga provedem s obitelji, a posebno s djecom'', rekao nam je Darko. 

Tada nam je otkrio i kako planira raditi do 40 ili 45 godine, a onda se više posvetit obitelji. Inače, Darko iz prvog braka s voditeljicom Anom Sević ima kćer Lorenu, iz veze s bivšom djevojkom Marinom sina Alekseja, a prije nekoliko mjeseci dobio je treće dijete, prvo zajedničko sa suprugom Katarinom. 

