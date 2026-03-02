FREEMAIL
KVALIFIKACIJE ZA SP /

BiH s hrvatskim stručnjakom razmontirala Švicarsku, Srbija u problemima

BiH s hrvatskim stručnjakom razmontirala Švicarsku, Srbija u problemima
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Odabranici izbornika Gjergje dobili su i preostale dvije četvrtine za konačnih 91-60

2.3.2026.
21:48
Hina
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, koju vodi hrvatski stručnjak Dario Gjergja, pobijedila je u Luzernu Švicarsku sa 91-60 u susretu četvrtog kola C skupine europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027.

Nakon izjednačenog početka, BiH je do kraja prve četvrtine stigla do sedam koševa prednosti, da bi na poluvremenu imala +16 (50-34). Odabranici izbornika Gjergje dobili su i preostale dvije četvrtine za konačnih 91-60.

Goste su do druge pobjede u skupini, kojom su osigurali drugu fazu kvalifikacija, predvodili Džanan Musa sa 25 koševa i sedam skokova, te Amar Alibegović i Emir Sulejmanović sa po 13 koševa. Kod domaćina najefikasniji je bio Boris Mbala s devet koševa.

U drugom susretu iz ove skupine Turska je u Istanbulu pobijedila Srbiju sa 94-86 upisavši četvrtu pobjedu.

Tursku su predvodili Tarik Biberović sa 21 košem, te Omer Yurtseven sa 17 koševa. U porazu Srbije najefikasniji je bio Aleksa Avramović sa 16 poena, dva manje je zabio Ognjen Dobrić.

Nakon četiri kola vodi Turska s maksimalnim učinkom, Srbija i BiH su na skoru 2-2, dok je Švicarska upisala sva četiri poraza.

POGLEDAJTE VIDEO: Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'

Košarkaška Reprezentacija BihSrpska Košarkaška ReprezentacijaKvalifikacije Za Sp U Košarci
