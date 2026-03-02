Simon: 'Ako ćemo ovako dugoročno, onda se nikoga ne trebamo bojati'

Ostaje žal za propuštenom prilikom, zavapio je izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović nakon poraza od Njemačke u Bonnu. Iako nisu uspjeli slaviti dvaput u tri dana protiv svjetskog i europskog prvaka, put prema Svjetskom prvenstvu i dalje je otvoren. O buđenju hrvatske košarke - Donna Diana Prćić.

Od sjajnog prvog dijela, plus 15 u trećoj četvrtini, čvrste kontrole tijekom velike većine utakmice, do dramatične završnice. Poraza u produžetku u Bonnu. Na korak do još jedne pobjede, naši košarkaši nisu uspjeli izdržati pritisak do kraja protiv Njemačke. Teško je bilo, kažu, na gostujućem terenu, svjesni njihove igre i veličine, ipak...

"Mislim da smo zaslužili pobijediti ovu utakmicu, u produžetku je teško držati isti nivo, ali nismo uspjeli", rekao je Danko Branković.

Triler utakmici i porazu unatoč, Hrvatska je ovog vikenda pokazala da itekako može protiv svjetskog i europskog prvaka.

Ako gledamo ukupan zbroj koševa, naši košarkaši su tu ispred Njemačke. U isto vrijeme, pokazali su sinoć i kako izgleda kada se propusti ogromna prilika.

"Mislim da su gledatelji mogli uživati u prikazanome. Naravno, nama ostaje žal za propuštenom prilikom. Namjerno sam spomenuo propuštenu priliku jer sam uvjerenja da smo pružili dovoljno dobru partiju u oba susreta u ovom prozoru", rekao je izbornik Mijatović.

Dogodio se sinoć splet okolnosti - kaže nam pri povratku u Zagreb, Kruno Simon.

"Mislim da su Šarić i Hezi ostali bez energije, da smo malo u napadu prelagano potrošili neke lopte, ali velim, isto nakon prve utakmice sam rekao da ne treba padati u euforiju nakon pobjede, isto tako mislim da sad ne treba padati u depresiju."

Ova ekipa ima kemiju

Jer ovih dana gledali smo kako se hrvatska košarka napokon vratila.

"Sad se vratila, a čim se izgube dvije utakmice će opet biti da smo opet u kanalu, da je to opet stara reprezentacija, tako da ne treba se obazirati na to, meni je drago da su ljudi prepoznali da ova ekipa ima energiju, kemiju", rekao je Simon.

Prvi je to poraz u ovim kvalifikacijama, prvi otkako je izbornik Tomislav Mijatović, a momčad ostaje na vrhu skupine.

"Glave gore, napravili smo vrlo solidan posao kroz ovaj prozor. Ostali smo prvi u skupini i tamo i želimo ostati i želimo skupljati bodove koji nas vode k našem krajnjem cilju, a to je Svjetsko prvenstvo u Katru."

Vrata Svjetskog prvenstva iduće godine su otvorili, reprezentacija želi naći svoje mjesto među 12 najboljih iz Europe. A prošlo je 12 dugih godina - toliko Hrvatska čeka povratak na veliku svjetsku pozornicu.

Hrvatska i dalje im sve u svojim rukama na putu do Svjetskog prvenstva u Katru. Nastavak kvalifikacija u srpnju dočekat će na prvom mjestu. S pobjedama protiv Cipra i Izraela, u pojačanom sastavu s NBA zvijezdama Ivicom Zupcem i Karlom Matkovićem, košarkaši bi se s vrha ljestvice trebali plasirati u drugi krug.

"Ako ćemo dugoročno izgledati dobro kao na zadnje dvije utakmice, onda se ne trebamo bojati nijedne ekipe. Ovu grupu smo ne zaključili, ali idemo sigurno dalje u drugi krug. U 7. mjesecu je jako bitna utakmica s Izraelom, Cipar je tu totalni outsider koji ne može nikome zapapriti, ali nakon te utakmice s Izraelom će otprilike se iskristalizirati što nam treba u ovom drugom krugu, gdje ćemo igrati najvjerojatnije s Poljskom, Latvijom i Nizozemskom, a mislim da su to ekipe koje možemo pobijediti."

