Kotromanović upozorio: 'To je ozbiljno oružje kojim Iranci mogu napraviti značajnu štetu'

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL Danas komentirao je situaciju na Bliskom istoku, povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Irana te mogućnost Trećeg svjetskog rata.

Što kažete na reakciju predsjednika Milanovića od osude napada na Iran, do povlačenja vojnika iz Iraka i Libanona?

Ja to gledam kao preventivni potez predsjednika Milanovića, vidjeli smo najavu Donalda Trumpa da će se aktivnosti pojačati, da će kampanja krenuti još jače. Nije baš točno da je Bagdad siguran, šijitska milicija se itekako aktivirala zadnja dva dana, počeli su napadati američke baze u samom Bagdadu. Vidjeli smo također da se Hezbollah također jako aktivirao u sukobu s Izraelom, tako da njihov život može biti ugrožen i mislim da nitko neće previše kritizirati ovu odluku.

Milanović je izrazio zabrinutost i zbog opasnosti od ekonomske štete, ali i novog izbjegličkog vala, kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji? Je li taj strah opravdan i što Vlada može napraviti?

Ne znam što puno Vlada može napraviti. Kada je u pitanju ekonomija, znamo da je Katar zaustavio proizvodnju LNG-a, Iranci su napali određena naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji. Ako slučajno Iranci napadnu Hormuški tjesnac, sirova nafta ide u nebo i u tom slučaju mislim da Vlada nema puno instrumenata u svojim rukama, osim ako ima dovoljno zaliha u svojim rukama. Iako će supply ići, naravno Amerikanci će zaraditi pošto ne možemo kupovati rusku naftu ili plin. Imamo onda bez problema supply iz SAD-a. Kada je u pitanju sigurnost, mi uvijek kao država možemo povećati sigurnost na viši nivo. Recimo ministarstvo unutrašnjih poslova, ministarstvo obrane i sigurnosne službe trebaju intenzivno pratiti događanja. Ne očekujem neki ogromni izbjeglički val iz Irana, s obzirom da se za sada režim solidno drži.

Iran je gađao britansku vojnu bazu na Cipru, zemlji članici Europske unije. Znači li to da se i Europa uključila u rat?

Pa ne znači i ne možemo očekivati to uključenje. Ja mislim da nije bilo mudro od strane Irana da napadnu francusku i britansku bazu. Ali, naravno, svaka će zemlja u konačnici odlučiti što i kako će raditi. Mi znamo da politika nije čista; ona je prljava, podla i puna interesa. Prema tome, svaka će se zemlja voditi svojim interesima.

Što su htjeli postići time što su gađali i britansku vojnu bazu?

Pa ništa. To je bio napad dronom, koliko sam vidio. Nema velike štete, a na svu sreću nema ni ljudskih žrtava. Zato kažem, potezi s iranske strane su potpuno nerazumni.

Njemačka i Francuska potpisale su zajedničku izjavu s Velikom Britanijom o tome da su spremne na obrambeni odgovor Iranu, s druge strane Španjolska brani Amerikancima korištenje baza na svom teritoriju. Je li Europa opet podijeljena?

Nismo nikada imali jedinstvenu europsku politiku ni prema Rusiji, niti prema različitim drugim krizama. Različiti interesi vode različite države i tako će biti i u budućnosti.

Može li upravo ta razjedinjenost Europe biti kobna?

Nemoguće je imati zajedničku obrambeno-sigurnosnu politiku s obzirom na sijaset različitih interesa. To je apsolutno nemoguće. Imali smo iskustva i u Domovinskom ratu, da se Amerikanci nisu uključili, vjerojatno bi se taj rat vodio dan-danas s obzirom na to kako je Europska unija loše vodila svoju politiku i kraj rata.

Vidjeli smo da je Kuvajt greškom oborio tri američka aviona - kako je to moguće?

Meni se čini da je to dosta neupućena posada, loša koordinacija. Hajde srušiti jedan, to se stvarno dešava.

Što je tu moglo poći krivo?

Ja mislim nekoordinacija. Strah, neiskustvo kuvajtskih posada koje do sada nisu imale nikakvo borbeno iskustvo. Jednostavno je došlo do šuma u koordinacija.

Iran je razvijao nuklearno oružje, o tome su često i govorili, no nitko osim njih ne zna što su na kraju razvili. Što Vi mislite?

Poznato je da Iran još nema nuklearno oružje, niti je bio u toj bližoj fazi razvijanja. Imali su problema s obogaćivanjem uranija. Ali ono od čega možda moramo strepiti... Čuli smo najavu iranskih vlasti kako će upotrijebiti novo oružje. Ja sam mislio da možda imaju hipersonične rakete tipa "Orešnik". To je već ozbiljno oružje kojim mogu napraviti značajnu štetu američkim ratnim brodovima, nosačima aviona ili ciljevima diljem Bliskog istoka. Imaju moćan i razvijen raketni balistički sustav uz mnoštvo vrlo dobrih dronova i vidimo da nanose ozbiljnu štetu i Izraelu i drugim državama u okruženju.