Europska unija ponovno je podijeljena: Napadom na Cipad dogodio se presedan

IRANSKA OSVETA /

Napadom na Cipar dogodio se presedan jer je to prvi put da se država članica Europske unije našla na udaru iranske osvete. Dok se obavlja evakuacija, Grčka šalje vojnu pomoć na taj otok. A u zajedničkoj izjavi s Velikom Britanijom, i Njemačka i Francuska su poručili da su spremni na obrambene odgovore Iranu.

Španjolska je pak zabranila Amerikancima korištenje baze na svom teritoriju, pa je i u pitanju Irana - Europa ponovno podijeljena.

Više pogledajte u prilogu.