UDARI DRONOVA /

Rat stigao do zemlje Europske unije: Pogledajte kako je izgledao treći dan sukoba

Od subote, kad je napad krenuo, rat se proširio pa i stigao do zemlje Europske unije - Cipra. 

Oko ponoći iranski dronovi Šahid pogodili su britansku zračnu bazu na Cipru. Sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, a dio osoblja koje nije ključno za operacije privremeno je premješteno. 

Izrael je jutros gađao Libanon. Ciljevi su bili pozicije Hezbolaha diljem zemlje, nakon što je militantna skupina dronovima napala Izrael. 

U videu pogledajte kako je izlgedao treći dan rata

2.3.2026.
19:12
RTL Danas
