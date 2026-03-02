Rat stigao do zemlje Europske unije: Pogledajte kako je izgledao treći dan sukoba

IRANSKA OSVETA /
Europska unija ponovno je podijeljena: Napadom na Cipad dogodio se presedan
Od subote, kad je napad krenuo, rat se proširio pa i stigao do zemlje Europske unije - Cipra.
Oko ponoći iranski dronovi Šahid pogodili su britansku zračnu bazu na Cipru. Sigurnosne mjere podignute su na najvišu razinu, a dio osoblja koje nije ključno za operacije privremeno je premješteno.
Izrael je jutros gađao Libanon. Ciljevi su bili pozicije Hezbolaha diljem zemlje, nakon što je militantna skupina dronovima napala Izrael.
