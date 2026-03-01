FREEMAIL
HSS se vraća u 'okrilje' pučana, sprema li se nova suradnja s Plenkovićem? 'Odlučit ćemo vrlo brzo'
Foto: RTL Danas
'RADIMO NA INFRASTRUKTURI' /

HSS se vraća u 'okrilje' pučana, sprema li se nova suradnja s Plenkovićem? 'Odlučit ćemo vrlo brzo'

HSS ponovno kuca na vrata Europske pučke stranke. Iz nje su pod vodstvom tadašnjeg predsjednika Kreše Beljaka istupili 2019. godine. A znači li želja za povratkom među pučane i želju za povratkom u okrilje HDZ-a, koji ima problema sa sadašnjim partnerima?

"Mi radimo na infrastrukturi kako bi ojačali HSS na nacionalnoj razini - što se tiče suradnje sa HDZ-om ili nekom drugom strankom o tome će odlučiti stranačka tijela i to vrlo brzo", poručio je predsjednik HSS-a, Darko Vuletić.

Više pogledajte u prilogu...

1.3.2026.
21:17
Dajana Šošić
HssEuropska Pučka StrankaHdz
