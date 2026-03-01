Ante Letica za RTL Danas: 'Iranske službe su zakazale! Hamenei nije imao nikakve šanse'

Plan je prvo bio noćni napad - no sve je promijenila informacija špijuna tajnih službi Mossada i CIA-e. Mjesecima su pratili ajatolaha i doznali točno vrijeme sastanka u državnom kompleksu. O detaljima akcije RTL Danas razgovarao je s bivšim voditeljem operacija SOA-e Antom Leticom.

"Američke i izraelske snage su sigurno imale obavijesti, odnosno infomacije jer se radilo o jednoj širokoj, preciznoj i sve obuhvatnoj obavještajnoj aktivnosti koja je već duže vrijeme trajala na području Irana i ovo su rezultati te aktivnosti. I oni su znali da je u tom trenutku ajatolah i njegovi najbliži suradnici - da su tu - u kompleksu ili blizu kompleksa. Službe su imale te informacije, no kako su oni došli do te informacije - pitanje je je li riječ o tehničkom nadzoru ili su imali doušnike", rekao je Letica.

"Već je duže vrijeme poznato da je Iran privržen stranim obavještajnim službama s agentima raznih službi, jer se to moglo očekivati. Posebno zato što su Izraelci i najavili što će gađati u prvom naletu", nadodao je.

"Apsolutno je ovo propust iranskih službi. Nisu na vrijeme poduzeli sve da zaštite svoje štićene osobe. Te službe su morale poduzeti sve da ih premijeste iz te rezidencije koja je zapravo laka meta. Ovi su imali te podatke i oni su odma angažirali zrakoplove, kako sam ja razumio, naoružane dalekometnim raketama. Oni su sa sigurne udaljenosti ispalili te rakete koje su pogodile cilj. Ali Hamenei nije imao nikakve šanse", objasnio je.

"Izraelske službe su i u tehničkom i u operativnom pogledu izrazito sposobne i spremne i vrlo su opasan protivnik", zaključio je Ante Letica.