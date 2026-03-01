Iran kroz oči Amerikanaca: Tomahawk rakete spremne, satelitske snimke najbolji su dokaz

Izraelsko-američki napadi na Iran nastavljaju se do večeri. Eksplozije i dalje odjekuju glavnim gradom Teheranom. Iran, međutim, odgovara na napade istom mjerom. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je spreman pregovarati s preživjelim predstavnicima režima.

Jedno od moćnih oružja u trenutnom američko-izraelskom sukobu s Iranom su američki ratni brodovi koji plove i Sredozemnim morem i Perzijskim zaljevom. Slike prikazuju ratni brod klase Arleigh Burke, USS Frank E. Petersen Jr., kako ispaljuje rakete Tomahawk na nepoznate ciljeve u Iranu, kao i jedan od nosača zrakoplova s ​​kojeg polijeću američki borbeni zrakoplovi.

Satelitski snimci pokazuju štetu koju su američki i izraelski napadi prouzročili Iranu. Prema Iranu, oko 200 ljudi je već poginulo kao posljedica napada, uključujući 40 važnih dužnosnika režima. To pokazuje da su Izrael i SAD imali dobre obavještajne podatke i znali kamo usmjeriti rakete.