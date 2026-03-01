Postavljene nove nadzorne kamere u Zagrebu: Evo gdje sve sada morate paziti

Grad Zagreb proširio je sustav videonadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na gradskim ulicama s ciljem povećanja sigurnosti i protočnosti prometa. Kamere su postavljene na 18 novih lokacija, od kojih 4 u Dubravi, na kojima su, prema podacima Grada, zabilježeni učestali prometni prekršaji.

Testno razdoblje traje do danas, 1. ožujka, a već od sutra započinje evidentiranje prekršaja i slanje obavijesti vlasnicima vozila. Druga kamera postavljena je na semaforu na križanju Avenije Dubrava i Vinodolske, a može pokriti početak Čakovečke, Aveniju Dubrava istočno i zapadno od križanja, ali zbog pozicije ne može Vinodolsku.

