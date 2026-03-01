Stigli su i misle ozbiljno: Čak tri 'igrača' među deset najprodavanijih na svijetu!

Globalna automobilska industrija dobila je i službenu potvrdu poretka za 2025. godinu. Nakon što je Stellantis 26. veljače objavio svoj financijski izvještaj, zaključena je konačna rang-lista najprodavanijih svjetskih proizvođača automobila – a među deset najboljih sada se nalaze čak tri kineske kompanije.

Na vrhu ljestvice i dalje nema iznenađenja. Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor i General Motors zadržali su prve četiri pozicije, potvrdivši stabilnost i globalnu prisutnost svojih brendova.

Peto mjesto zauzela je Stellantis s prodajom većom od 5,4 milijuna vozila na svjetskoj razini. Grupacija koja objedinjuje marke poput Peugeota, Fiata, Opela i Jeepa i dalje ostaje jedan od ključnih igrača na europskom i sjevernoameričkom tržištu.

Kinezi misle ozbiljno - tri 'igrača' u prvih 10

Najveća promjena u odnosu na prethodne godine dolazi iz Kine. Čak tri kineska proizvođača – BYD, SAIC Motor i Geely – poboljšala su svoje pozicije i učvrstila se među deset najvećih na svijetu. Istodobno, Nissan ispao je iz Top 10, što simbolično pokazuje koliko se globalna ravnoteža snaga mijenja.

Prema navodima kineskog medija CLS, snažna državna potpora odigrala je presudnu ulogu u uzletu domaćih proizvođača. Programi subvencija za električna i elektrificirana vozila, prema podacima kineskog Ministarstva financija, u 2025. godini generirali su više od 380 milijardi američkih dolara prodaje. Procjenjuje se da je oko 360 milijuna potrošača iskoristilo neki oblik poticaja.

Takva strategija omogućila je kineskim markama agresivno širenje ponude električnih modela, ali i snižavanje cijena na domaćem tržištu, čime su dodatno ojačale konkurentnost u odnosu na zapadne i japanske rivale.

Geely i SAIC prestigli Ford i Hondu

Posebno se ističe Geely, koji je petu godinu zaredom zabilježio rast te prvi put premašio godišnju prodaju od četiri milijuna vozila. SAIC Motor i Geely na ljestvici su nadmašili Ford Motor Company i Honda, što dodatno potvrđuje promjene u globalnoj hijerarhiji.

Kineski proizvođači pritom ne rastu samo na domaćem terenu. Njihova ekspanzija na međunarodnim tržištima sve je izraženija.

BYD je u inozemstvu prodao 1,05 milijuna vozila, što predstavlja impresivan rast od 145 posto u odnosu na prethodnu godinu.

SAIC Motor ostvario je 1,071 milijun prodanih vozila izvan Kine, uz rast od 3,1 posto na godišnjoj razini.

Struja mijenja pravila igre

Trend je jasan – elektrifikacija postaje glavni pokretač rasta. Kineski proizvođači rano su prepoznali potencijal baterijskih i plug-in hibridnih modela te su, uz snažnu institucionalnu podršku, izgradili konkurentsku prednost u razvoju baterijske tehnologije i kontroli lanca opskrbe.

Istodobno, tradicionalni proizvođači iz Europe, Japana i SAD-a suočeni su s izazovima transformacije – od visokih troškova razvoja do usklađivanja s regulatornim zahtjevima i rastuće cjenovne konkurencije.

Ako se aktualni trendovi nastave, 2025. godina mogla bi se pamtiti kao prekretnica u kojoj je Kina definitivno potvrdila status jedne od vodećih sila globalne automobilske industrije. Sljedeće godine pokazat će hoće li europski i američki proizvođači uspjeti uzvratiti udarac – ili će kineski brendovi dodatno učvrstiti svoju dominaciju.

Tablica globalne rang-liste proizvođača automobila za 2025. godinu, temeljenu na dostupnim podacima o prodaji i plasmanu, zajedno s najvažnijim markama (brendovima) koje posluju unutar svake grupacije: