GORJELA ZAGREBAČKA ŠPICA /

Ove dame su se posebno pripremile: Kombinacija s mrežastim najlonkama zasjenile prolaznike

Ove dame su se posebno pripremile: Kombinacija s mrežastim najlonkama zasjenile prolaznike
Foto: Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr
1 /35
Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane na špicu na Cvjetni trg, iako proljeće kalendarski još nije započelo. Centrom grada prošetali su se mnogi koji su iskoristili ugodnu temperaturu za druženje s prijateljima i članovima obitelji.

Od usklađenih kombinacija žena svih generacija do pomno stiliziranih muškaraca, špica je ponovno izgledala kao modna pista. Posebno su se istaknule dvije dame čije su odvažne kombinacije s mrežastim najlonkama privukle brojne poglede. 

Među ostalim prevladavale su odjevne kombinacije u nijansama boje deve, uz resice i upečatljiv kaubojski stil.

Pogledajte u galeriji tko se sve prošetao centrom glavnog grada.

 

1.3.2026.
9:32
Hot.hr
Pavao Bobinac (Dosadni Fotograf)/Ekskluzivno za Žena.hr
Zagrebačka špicaZagrebGrađanišpica
