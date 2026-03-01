Ove dame su se posebno pripremile: Kombinacija s mrežastim najlonkama zasjenile prolaznike

Sunčano vrijeme izmamilo je brojne građane na špicu na Cvjetni trg, iako proljeće kalendarski još nije započelo. Centrom grada prošetali su se mnogi koji su iskoristili ugodnu temperaturu za druženje s prijateljima i članovima obitelji.

Od usklađenih kombinacija žena svih generacija do pomno stiliziranih muškaraca, špica je ponovno izgledala kao modna pista. Posebno su se istaknule dvije dame čije su odvažne kombinacije s mrežastim najlonkama privukle brojne poglede.

Među ostalim prevladavale su odjevne kombinacije u nijansama boje deve, uz resice i upečatljiv kaubojski stil.

Pogledajte u galeriji tko se sve prošetao centrom glavnog grada.