Penélope Cruz još jednom pokazala zašto već desetljećima zavodi s filmskog platna

Španjolska glumica Penélope Cruz (51) ponovno je oduševila publiku svojim pojavljivanjem na velikom ekranu i crvenom tepihu. Na londonskoj premijeri novog filma The Bride briljirala je ne samo u ulozi jedne od glavnih protagonistica, već i upečatljivim stajlingom koji je privukao poglede fotografskih objektiva. U našoj galeriji pogledajte zavodljive trenutke s premijere i doživite šarm ove višestruko nagrađivane glumice koja već desetljećima oduševljava gledatelje diljem svijeta.