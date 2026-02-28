FREEMAIL
GODINE SU SAMO BROJ /

Penélope Cruz još jednom pokazala zašto već desetljećima zavodi s filmskog platna

Penélope Cruz još jednom pokazala zašto već desetljećima zavodi s filmskog platna
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Penélope Cruz rođena je 28. travnja 1974. u Alcobendasu, Španjolska, i jedna je od najpoznatijih europskih glumica na međunarodnoj sceni.
Španjolska glumica Penélope Cruz (51) ponovno je oduševila publiku svojim pojavljivanjem na velikom ekranu i crvenom tepihu. Na londonskoj premijeri novog filma The Bride briljirala je ne samo u ulozi jedne od glavnih protagonistica, već i upečatljivim stajlingom koji je privukao poglede fotografskih objektiva. U našoj galeriji pogledajte zavodljive trenutke s premijere i doživite šarm ove višestruko nagrađivane glumice koja već desetljećima oduševljava gledatelje diljem svijeta.

28.2.2026.
11:37
Hot.hr
BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Penelope CruzCrveni Tepih
