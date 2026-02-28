Ovi predmeti su prljaviji od vaše WC školjke: Prava je opasnost na naizgled bezopasnim stvarima

Svijest o ovim nevidljivim opasnostima ne bi trebala izazvati paniku, već potaknuti na promjenu navika. Dok WC školjka ostaje simbol nečistoće, pravi problemi nalaze se na predmetima koji se smatraju bezopasnima. Redovito čišćenje predmeta s kojima se dolazi u kontakt, uz najvažniju mjeru opreza – temeljito i često pranje ruku – najbolja je obrana od mikroorganizama iz okruženja, piše The Guardian.

Pogledajte u galeriji koji su to predmeti prljaviji nego što mislite.