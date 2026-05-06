TEŽAK PORAZ /

Nemile scene u Londonu: Simeone nasrnuo na uglednu osobu, ali i pokazao koliki je gospodin

Nemile scene u Londonu: Simeone nasrnuo na uglednu osobu, ali i pokazao koliki je gospodin
Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia
Arsenal je izborio finale Lige prvaka pobjedom 1:0 protiv Atlético Madrid na Emiratesu, nakon 1:1 u prvoj utakmici. Junak susreta bio je Bukayo Saka, strijelac jedinog gola.

U završnici je pažnju ukrao Diego Simeone, koji je u sudačkoj nadoknadi izgubio živce i burno reagirao uz aut-liniju, ušavši u raspravu s bivšim sportskim direktorom. Ipak, više je oduševilo, pogotovo navijače Atletica, ponašanje njihovog trenera nakon utakmice koji je pozdravio navijači i podigao atmosferu.

Arsenal u finalu čeka pobjednika ogleda Bayerna i Parisa., gdje PSG brani prednost 5:4 iz prve utakmice.

6.5.2026.
7:51
Sportski.net
Diego SimeoneAtletico MadridLiga Prvaka
