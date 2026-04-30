Simeone i njegov sin poludjeli na igrača Arsenala jer je gazio grb Atletica: Umalo došlo do tučnjave

Diego Simeone, trener Atletico Madrida, našao se u središtu incidenta nakon prve utakmice polufinala Lige prvaka protiv Arsenala, koja je završila u srijedu navečer 1-1. Prema pisanju Marce, Simeone je nasrnuo na braniča Arsenala Bena Whitea jer je ovaj prešao preko klupskog grba Atletica na travnjaku stadiona Wanda Metropolitano.

Navodno je Simeone išao iza Whitea prema svlačionici te se razljutio kad je vidio da engleski igrač nije zaobišao grb, što se u Španjolskoj smatra znakom poštovanja. Snimke koje je objavila Marca prikazuju kako Simeone nekoliko puta udara Whitea po leđima, hvata ga za ruku i lagano odguruje.

White mu je potom verbalno uzvratio, a situaciju je smirilo osiguranje. Prema pisanju Asa, u sukob se uključio i Simeoneov sin Giuliano, koji igra za Atletico. Tenzije su se nastavile u tunelu, gdje su se uključili igrači i osoblje obiju momčadi prije nego što je zaštitari uspjeli smiriti situaciju, javlja engleski The Standard.

Grb na terenu u španjolskom nogometu ima posebno značenje, pa se očekuje da ga igrači iz poštovanja zaobilaze. Većina nogometaša to je i učinila, dok je White prošao ravno preko njega.

Sama utakmica bila je napeta i puna kontroverzi, posebno oko suđenja. Atletico je ostao u dobroj poziciji pred uzvrat, iako je imao i sreće nakon što je poništen penal za Arsenal. Sudac je isprva dosudio kazneni udarac zbog prekršaja Davida Hancka nad Eberechijem Ezeom, ali je nakon VAR pregleda promijenio odluku, uz snažan pritisak Simeonea i glasnu podršku domaćih navijača.

Oba pogotka na utakmici postignuta su s bijele točke. Arsenal je poveo nakon što je Hancko skrivio jedanaesterac nad Viktorom Gyökeresom, koji je sam realizirao udarac. Izjednačenje je donio Julian Alvarez, također iz penala, nakon što je White igrao rukom.

