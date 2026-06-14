Nakon VN Barcelone gledajte drugu epizodu podcasta Net.hr 'Planet Formula'

Nakon uspješnog starta novog podcasta portala Net.hr prošle nedjelje, “Planet Formula” donosi drugu epizodu posvećenu najbržem sportu na svijetu, Formuli 1.

U novom izdanju, koji kreće s prijenosom UŽIVO odmah nakon utrke u Barceloni, voditelj i urednik Silvijo Maksan, zajedno sa stručnim komentatorima Net.hr-a, entuzijastima i zaljubljenicima u Formulu 1 Paolom Markek, Ivanom Peovićem i Markom Špoljarom, analizirat će Veliku nagradu Barcelone i komentirati aktualnosti iz svijeta Formule 1, odnose snaga među momčadima i sve ono što bi moglo obilježiti nastavak sezone.

U dinamičnom razgovoru ekipa “Planet Formule” osvrnut će se na glavne protagoniste prvenstva, formu vodećih vozača, taktičke odluke momčadi i sve glasnije pitanje - tko u ovom trenutku zaista ima brzinu, stabilnost i širinu za borbu na vrhu?

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar donose poseban, emotivan, stručan, ali pristupačan pogled na svijet Formule 1, uz komentare koji će biti zanimljivi i dugogodišnjim fanovima i onima koji se tek upoznaju s oktanskim cirkusom. “Planet Formula” tako nastavlja graditi prostor za razgovor o utrkama, strategijama, rivalstvima i pričama iz paddocka koje Formulu 1 čine mnogo većom od samog poretka na cilju.

Drugu epizodu podcasta “Planet Formula” gledajte na portalu Net.hr, YouTubeu i social kanalima Net.hr-a.