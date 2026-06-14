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Nakon VN Barcelone gledajte drugu epizodu podcasta Net.hr 'Planet Formula'

Nakon VN Barcelone gledajte drugu epizodu podcasta Net.hr 'Planet Formula'
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Foto: Net.hr

Premijera post race podcasta Net.hr posvećenog Formuli 1 prošle nedjelje je bila uspješn, a nakon VN Barcelone letimo u visine

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
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14.6.2026.
13:21
Net.hr
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Nakon uspješnog starta novog podcasta portala Net.hr prošle nedjelje, “Planet Formula” donosi drugu epizodu posvećenu najbržem sportu na svijetu, Formuli 1.

U novom izdanju, koji kreće s prijenosom UŽIVO odmah nakon utrke u Barceloni, voditelj i urednik Silvijo Maksan, zajedno sa stručnim komentatorima Net.hr-a, entuzijastima i zaljubljenicima u Formulu 1 Paolom Markek, Ivanom Peovićem i Markom Špoljarom, analizirat će Veliku nagradu Barcelone i komentirati aktualnosti iz svijeta Formule 1, odnose snaga među momčadima i sve ono što bi moglo obilježiti nastavak sezone.

U dinamičnom razgovoru ekipa “Planet Formule” osvrnut će se na glavne protagoniste prvenstva, formu vodećih vozača, taktičke odluke momčadi i sve glasnije pitanje - tko u ovom trenutku zaista ima brzinu, stabilnost i širinu za borbu na vrhu? 

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar donose poseban, emotivan, stručan, ali pristupačan pogled na svijet Formule 1, uz komentare koji će biti zanimljivi i dugogodišnjim fanovima i onima koji se tek upoznaju s oktanskim cirkusom. “Planet Formula” tako nastavlja graditi prostor za razgovor o utrkama, strategijama, rivalstvima i pričama iz paddocka koje Formulu 1 čine mnogo većom od samog poretka na cilju.

Drugu epizodu podcasta “Planet Formula” gledajte na portalu Net.hr, YouTubeu i social kanalima Net.hr-a. 

Formula 1A1 Hrvatska
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