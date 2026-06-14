Leclerc u velikom naletu u Barceloni: FIA istražuje incidente, Stroll odustao iz utrke

Startni poredak za Veliku nagradu Barcelone 2026:

George Russell (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren-Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull-Ford)

Isack Hadjar (Red Bull-Ford)

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

Liam Lawson (Racing Bulls-Ford)

Nico Hulkenberg (Audi)

Charles Leclerc (Ferrari)

Arvid Lindblad (Racing Bulls-Ford)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine-Mercedes)

Pierre Gasly (Alpine-Mercedes)

Oliver Bearman (Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr. (Williams-Mercedes)

Esteban Ocon (Haas-Ferrari)

Alexander Albon (Williams-Mercedes)

Sergio Perez (Cadillac-Ferrari)

Valtteri Bottas (Cadillac-Ferrari)

Lance Stroll (Aston Martin-Honda) - van utrke, morao umiroviti bolid

Fernando Alonso (Aston Martin-Honda)

Velika nagrada Barcelone

KRUG 8:

FIA provjerava što se dogodilo s Hülkenbergom i Lindbladom nakon incidenata s početka utrke. Stroll je službeno odustao i više ne nastavlja utrku.

Hadjar se sada nalazi u situaciji da napadne vozača koji je preuzeo poziciju koju je on držao prošle godine, dok prva petorka i dalje drži isti ritam kao na početku utrke.

KRUG 7:

Ovo je bilo vrlo blizu! Na snimci se vidi kako je Leclerc pokušao napad na McLaren, uz gotovo kontakt na stazi.

No nije dugo čekao novu priliku – na istoj poziciji Monegažanin precizno i proračunato prolazi Piastrija. Izvrsna vožnja Charlesa Leclerca danas u Barceloni!

KRUG 5:

Lindblad je nakratko otišao van idealne linije i izletio na pomoćnu stazu, što smo vidjeli na ponovljenoj snimci. Antonelli smanjuje zaostatak za Hamiltonom, dok je Stroll dobio poruku od momčadi da se mora vratiti u garažu – čini se da ponovno ima velikih problema.

KRUG 3:

Hülkenberg se nalazi između dva Racing Bullsa, a situacija na vrhu je stabilna – Russell i Hamilton razdvojeni su za oko dvije sekunde.

Za sada nema većih promjena na stazi, sve prolazi regularno. Russell je postavio najbrži krug utrke.

Antonelli smanjuje razmak u odnosu na Hamiltona, a Norris je oko dvije sekunde iza njega.+

Krug 1: Russell je zadržao prvo mjesto nakon prvog zavoja, dok je Hamilton uspješno obranio svoju poziciju. Piastri odmah napada Russella, a iza njih Norris vrši pritisak na Antonellija.

Leclerc je sjajno otvorio utrku i probio se do sedmog mjesta – kakav početak za Ferrari! Sve je prošlo bez incidenata i zasad djeluje potpuno čisto.

Vidimo i Hadjara koji je krenuo sa šestog mjesta, no imao je manji pad u poretku, dok je Hülkenberg nakratko izašao na šljunak.

Russell se lagano odvojio na čelu, a najveće pitanje je što se dogodilo s Hadjarom koji je pao u poretku.

Verstappen je trenutno na petom mjestu.

POČELA JE UTRKA U BARCELONI!

Najava

Od 15:00 na rasporedu je glavna utrka Velike nagrade Barcelone. S pole positiona će krenuti George Russell, koji je u uzbudljivim kvalifikacijama na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya postavio najbrže vrijeme (1:14.679) i osigurao deseti pole position u karijeri. No slavlje u Mercedesovoj garaži bilo je djelomično zasjenjeno činjenicom da se odmah iza njega, sa zaostatkom od samo 64 tisućinke sekunde, plasirao Lewis Hamilton u Ferrariju, ostvarivši svoj prvi start iz prvog reda otkako je prešao u talijansku momčad. Treće mjesto pripalo je vodećem u prvenstvu i Russellovu momčadskom kolegi, senzacionalnom Kimiju Antonelliju, koji će u Barceloni tražiti svoju šestu pobjedu zaredom i dodatno učvršćenje na vrhu poretka.

Ipak, kvalifikacije su pokazale da ni on nije nepogrešiv. Toto Wolff, šef Mercedesa, otkrio je da je "sitna pogreška" dovela do Antonellijeve poruke momčadi o "praznoj bateriji" u posljednjem krugu, što je jasan znak da se i mladi talent suočava s pritiskom.

Iza vodeće trojke borba je bila jednako napeta. Lando Norris u McLarenu zauzeo je četvrto mjesto, zaostavši za Antonellijem samo tri tisućinke sekunde, čime je potvrdio da se momčad iz Wokinga vratila u formu nakon slabijeg vikenda u Monaku. Max Verstappen završio je kvalifikacije na petom mjestu.

Velika nagrada Barcelone zato obećava vrhunsku napetost. Hoće li Russell uspjeti pretvoriti pole position u pobjedu ili će njegov momčadski kolega ponovno slaviti? Može li Hamilton Ferrariju donijeti prvu pobjedu? Odgovore ćemo dobiti na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya.