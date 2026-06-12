Sprema se (ne)očekivano na VN Barcelone: 'Staza ne prašta i ne skriva nedostatke'

Nakon kaotične Velike nagrade Monaka prošle nedjelje krenuo je novi podcast portala Net.hr Planet Formula, prvi o Formuli 1. Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović, stručnjaci i komentatori Formule 1 na portalu Net.hr, analizirali su Veliku nagradu Monaka, ali i najavili Veliku nagradu Barcelone, koja se vozi od petka do nedjelje.

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Naravno, teme su bile brojne. Prva epizoda podcasta Net.hr Planet Formula je bila dinamična, energična, uzbudljiva. Inače, Veliku nagradu Barcelone od 12. do 14. lipnja gledajte na kanalima RTL-a i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

Inače, utrka u Kataloniji poznata je kao pravi test za bolide, a ove sezone očekuje se da će upravo ondje mnoge momčadi predstaviti ključna poboljšanja koja bi mogla promijeniti odnos snaga na stazi.

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Kako se sezona zahuktava, sve oči uprte su u nadolazeću utrku na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya.

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Ferrari i ostali donose 'gotovo nove bolide'

Prvi je riječ uzeo Ivan Peović, koji je naglasio važnost staze u Kataloniji kao poligona za testiranje.

"Katalonija je prva španjolska utrka ove sezone. To je inače testna staza, tako da će timovi tu imati već znanja od ove zime. Bit će dosta pripremljeniji. To je staza za koju znamo da će Ferrari donijeti dosta poboljšanja, ali sigurno će donijeti i drugi timovi jer imaju dosta podataka o toj stazi, mogu dosta napraviti modela. Mogu modelirati sve što trebaju, od aerodinamike i svega. Naravno, kad deset timova donese upgrade, to je po gotovo novi bolid. Trebalo bi se popraviti i ovaj problem koji Charles Leclerc ima s kočnicama. Trebali bi dobiti, ako se ne varam, nekakav novi pod ili nešto slično", objasnio je Peović.

Osvrnuo se i na situaciju u Aston Martinu, čiji navijači neće imati previše razloga za veselje:

"Aston Martin, znamo da neće donijeti poboljšanja, oni ih tek donose u Belgiji."

Red Bull najavio veliko 'čašćenje' za vozače

Marko Špoljar fokusirao se na planove Red Bulla, koji tempira svoja najveća poboljšanja za domaću utrku u Austriji, ali i u Barceloni neće sjediti prekriženih ruku.

"Red Bull ima taj neki svoj plan, oni uvijek imaju plan. Znači, za Barcelonu su najavili jedan, recimo to tako, manji paket poboljšanja. Neće doći s nečim revolucionarnim, ali će biti dovoljno da se održi korak. Međutim, ono pravo 'čašćenje', kako su to oni sami najavili, stiže za njihove vozače tek četrnaest dana kasnije. Dolazi njihova domaća utrka, Spielberg, Red Bull Ring, i tamo su najavili baš veliki, opsežan paket. To je taktika s kojom žele vjerojatno iznenaditi konkurenciju na domaćem terenu. Tako da, u Barceloni očekujemo da će biti tu negdje, ali prava eskalacija s njihove strane tek slijedi. Mislim da bi se od Austrije mogla borba za pobjedu stvarno, stvarno zahuktati", istaknuo je Špoljar.

Na to se kratko nadovezala i Paola Markek...

"Barcelona je staza koja ne prašta i ne skriva nedostatke. Tu se točno vidi tko je napravio dobar posao s bolidom, a tko nije. Aerodinamika je ključna, i baš zato svi donose velika poboljšanja. Bit će zanimljivo vidjeti ne samo Ferrari i Red Bull, već i kako će se McLaren i Mercedes ponašati s novim paketima. Oni su pokazali napredak, ali Barcelona je pravi test za njihovu konzistentnost", objasnila je Markek, aludirajući i na Maxa Verstappena i njegov neočekivani kvar u Monaku, rekavši kako u Barceloni "neće stati nakon 500 metara".

Sudeći prema najavama, Velika nagrada Barcelone bit će puno više od obične utrke. To će biti prvi pravi pokazatelj tko je najbolje iskoristio vrijeme za razvoj i tko ima bolid sposoban za borbu na samom vrhu. S novim paketima poboljšanja, Ferrari, Red Bull i ostatak grida nadaju se smanjiti zaostatak za vodećima i unijeti novu dozu neizvjesnosti u prvenstvo.

Cijelu prvu epizodu Planet Formula gledajte u priloženom videu gore.