Planet Formula: Net.hr pokreće novi F1 podcast, evo kad i gdje ga gledati

Ljubitelji Formule 1 dobivaju novo mjesto za analizu, raspravu i najvažnije priče iz svijeta najbržeg sporta na svijetu. Net.hr pokreće Planet Formula, novi post-race podcast posvećen Formuli 1, koji će nakon svake utrke donositi stručne analize, zanimljive rasprave i pogled iza kulisa događanja u paddocku.

Prva epizoda stiže odmah nakon legendarne Velike nagrade Monaka, jedne od najprestižnijih utrka u kalendaru Formule 1. Kroz najvažnije trenutke vikenda u Monte Carlu gledatelje će voditi sportski urednik Silvijo Maksan, poznat po sportskom podcastu portala Net.hr Maksanov korner, dok će stručne uvide i komentare donositi poznata i stručna F1 ekipa – Paola Markek, Marko Špoljar i Ivan Peović. Paola, Marko i Ivan već su uhodana F1 ekipa na portalu Net.hr i njihova emocija i strast prema Formuli 1, kao i znanje o najluđem oktanskom sportu na svijetu, je bez presedana i granica. Jednom riječju, bit će to pravi šou...

U premijernoj epizodi analizirat ćemo sve što je obilježilo spektakularnu utrku ulicama Monte Carla.

Od ključnih pretjecanja na Circuit de Monaco, strateških odluka i kontroverznih trenutaka do tehničkih aspekata staze koja je još jednom pokazala zašto predstavlja jedinstven izazov za vozače i momčadi. Naši će stručnjaci objasniti koje su karakteristike staze najviše odgovarale pojedinim ekipama, te kako su tehnička rješenja utjecala na konačan rasplet utrke...

Naravno, neće izostati ni izbor Vozača dana, gdje će Paola, Marko i Ivan iznijeti svoje favorite i usporediti ih s glasovima navijača iz službene F1 ankete. U rubrici Tim tjedna poseban će fokus dobiti jedna momčad, uključujući i one koje se ne nalaze redovito u središtu medijske pozornosti, ali imaju zanimljive priče i rezultate vrijedne pažnje.

Svaki trkaći vikend donosi i razočaranja, pa će naši komentatori odabrati svoj trenutak za zaborav vikenda, bilo da je riječ o vozaču, momčadi, strateškoj pogrešci ili nekoj drugoj odluci koja je obilježila utrku na negativan način.

Poseban dio emisije rezerviran je za društvene mreže. U rubrici Formula 1 na društvenim mrežama analizirat ćemo o kojim će se trenucima pričati tijekom cijelog tjedna te koji će potezi, izjave i situacije najviše zaokupiti pažnju navijača diljem svijeta.

Gledatelji će imati priliku aktivno sudjelovati kroz segment Fan Mailbox, u kojem će naši stručnjaci odgovarati na pitanja i komentare navijača pristigle putem društvenih mreža portala Net.hr.

Za kraj, pogled ćemo usmjeriti prema budućnosti. U rubrici Što nas čeka donosimo pregled svih važnih događaja koji očekuju Formulu 1 do sljedeće utrke koja je već za sedam dana u Barceloni.

Od mogućih vozačkih transfera i novih sponzorskih partnerstava do glasina o promjenama pravila i novih rivalstava. Naravno, Paola, Marko i Ivan iznijet će i svoje prognoze za sljedeći Grand Prix.

Ako živite Formulu 1, ne propustite prvu epizodu podcasta Planet Formula, novu postaju za sve koji žele više od samih rezultata.