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Velika nagrada Monaka: Antonelli iznenadio i uzeo pole position, može li ju iskoristiti?

Velika nagrada Monaka: Antonelli iznenadio i uzeo pole position, može li ju iskoristiti?
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Foto: /IPA/Sipa Press/Profimedia

Glavna utrka Velike nagrade Monaka počinje u 15:00

7.6.2026.
12:18
Tonko Medvedec
/IPA/Sipa Press/Profimedia
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U dramatičnim kvalifikacijama za Veliku nagradu Monaka, talijanski tinejdžer i vodeći čovjek prvenstva Kimi Antonelli ostvario je senzacionalan uspjeh.

Utrka koja nas očekuje obećava veliku neizvjesnost. Iako je pretjecanje na uskim ulicama Monte Carla gotovo nemoguće, start će biti ključan. Antonelli ima povijesnu priliku, no iza njega su gladni Verstappen i iskusni Hamilton.

Startni poredak

Antonelli

Verstappen

Hamilton

Leclerc

Hadjar

Russell,

Piastri

Norris

Gasly

Lawson,

Albon

Sainz

Hulkenberg

Colapinto

Lindblad,

Bortoleto

Ocon,

Perez,

Bearman,

Bottas,

Alonso

Stroll

Utrka počinje u 15 sati po lokalnom vremenu.

Portal Net.hr kreće s post - race podcastom 'Planet Formula' odmah nakon Velike nagrade Monaka na web siteu, društvenim mrežama i You Tube kanalu. Gledajte 'Planet Formula' putem streama

UVOD

Nakon što je u prvom pokušaju u Q3 zaostajao samo jednu tisućinku sekunde za Verstappenom, Antonelli je znao da mora pronaći dodatnu brzinu na stazi na kojoj je svaka pogreška kobna. U svom posljednjem, odlučujućem krugu 19-godišnjak je pokazao iznimnu mirnoću i preciznost. S vremenom od 1:12.051, nadmašio je Nizozemca za samo 43 tisućinke i tako stigao do svoje prve pole pozicije u karijeri u Monaku.

Dok je Mercedes slavio Antonellijev uspjeh, u Ferrarijevoj garaži vladalo je razočaranje. Nakon što su dominirali na slobodnim treninzima, očekivalo se da će se boriti za vrh. Domaći favorit Charles Leclerc nakratko je držao prvo mjesto, no nade lokalnih navijača raspršene su kada je u posljednjem brzom krugu udario u zaštitnu ogradu na izlasku iz zavoja Tabac.

Monegažanin će tako startati kao četvrti, odmah iza novog timskog kolege Lewisa Hamiltona, koji također nije bio zadovoljan performansama. S druge strane, George Russell u drugom Mercedesu proživljavao je teške trenutke. Kvalificirao se na šesto mjesto, gotovo četiri desetinke sporije od Antonellija te je nakon svega priznao da je "zbunjen" iznenadnim padom forme.

F1 VijestiA1 HrvatskaVn Monaka
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