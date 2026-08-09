Oglasili se iz HŽ Carga: 'Strojovođa koji je danas prošao kroz crveno - udaljen s radnog mjesta'

Sigurnost sudionika prometa najveći je prioritet, ljudskim greškama nema mjesta, poručili su u nedjelju iz HŽ Carga te izvijestili da je strojovođa koji je danas prošao kroz crveno svjetlo na pruzi Rijeka- Zagreb trenutno udaljen s radnog mjesta.

"Strojovođa HŽ Cargo vlaka trenutno je udaljen s radnog mjesta dok se istragom ne utvrde sve okolnosti koje su dovele do ovog propusta, a koju će provesti službeno povjerenstvo kojeg čine predstavnici HŽ Infrastrukture, HŽ Carga i HŽ Putničkog prijevoza. Ukoliko se potvrdi da je riječ o ljudskoj pogrešci, slijede posljedice i za pojedinca - izvanredni otkaz - i za sve ostalo što se pokaže kao propust", poručili su iz HŽ Carga.

Naglasili su i da je to najteži sigurnosni propust koji na željeznici postoji i da HŽ Cargo takve propuste "ne misli ublažavati". Poručili su i da se njihovi strojovođe se kontinuirano usavršavaju i educiraju s posebnim naglaskom na sigurnost.

Provjere su redovne, ali očito nisu dovoljne

"Provjere su redovne i propisane, ali očito nisu bile dovoljne. Unatoč tome što je istraga za oba incidenta tek u tijeku, Uprava je već jučer pokrenula izvanrednu proceduru za pojačanu provjeru na terenu i preispitivanje samog modela nadzora i kontrole", naglasili su.

Iz HŽ Carga kažu i da im je sigurnost svih sudionika prometa apsolutni prioritet i da će na tome ćemo inzistirati u svakom daljnjem radu i postupanju. Na pruzi Rijeka-Zagreb u nedjelju se dogodio incident u koji je bio uključen vlak u vlasništvu HŽ Carga.

Strojovođa navedenog vlaka prošao je kroz signal koji je pokazivao crveno, nakon čega je prometnik pravovremeno isključio struju na pruzi. Iz HŽ Carga još jednom su zahvalili djelatnicima HŽ Infrastrukture koji su reagirali brzo i ispravno te izvijestili da su svi sudionici prometa su dobro.