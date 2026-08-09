Izbjegnuta nova tragedija! Vlak prošao kroz crveno svjetlo i umalo se sudario s drugim

Nakon jučerašnjeg sudara vlakova na pruzi između Križevaca i Bjelovara, danas se umalo dogodio novi sudar.

Naime, iz HŽ-a su izvijestili kako je u nedjelju u 13.06 sati između kolodovra Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb - Rijeka, teretni vlak prijevoznika HŽ Cargo prošao kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo i nije se zaustavio prema predviđenome kako bi pričekao križanje s putničkim vlakom prijevoznika HŽ Putnički prijevoz, koji je dolazio iz smjera Zagreba.

Djelatnici HŽ Infrastrukture pravodobno su uočili sigurnosni propust te su, postupajući u skladu sa svim sigurnosnim procedurama, isključili napon u kontaktnoj mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Željeznički promet trenutačno je u prekidu, stoji u objavi HŽ-a.

U 17.36 sati pruga kod Škrljeva ponovno je otvorena za promet te je željeznički promet na toj dionici normaliziran.

Počelo raščišćavanja mjesta jučerašnje teške nesreće

Podsjetimo, u jučerašnjem sudaru putničkog i teretnog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca šest je osoba teško, a 13 lakše ozlijeđeno.

U putničkom vlaku bilo je 28 osoba, a nakon zbrinjavanja ozlijeđenih vatrogasci su zaustavili curenje goriva i spriječili mogući požar.

Kako je za RTL Danas otkrio predsjednik Sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, neslužbene informacije upućuju na to da je teretni vlak prošao kroz signalni znak "stoj", no istraga o uzroku nesreće još traje.

Danas je počelo je raščišćavanje mjesta teške željezničke nesreće i uklanjanje oštećenih vlakova s pruge. Kako RTL Danas doznaje, procjena je da posao neće biti završen tijekom dana, pa će se radovi nastaviti i dalje.