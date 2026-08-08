Strojovođa u ključnom trenutku povukao potez koji je možda spasio živote: Butković otkrio detalje

U sudaru putničkog i teretnog vlaka između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca šest je osoba teško, a 13 lakše ozlijeđeno. U putničkom vlaku bilo je 28 osoba, a nakon zbrinjavanja ozlijeđenih vatrogasci su zaustavili curenje goriva i spriječili mogući požar.

O nesreći se oglasio i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

"Još uvijek traje istraga. Ne možemo o njoj puno govoriti jer sve institucije, i policija i Državno odvjetništvo i, naravno, Agencija za istraživanje nesreća, rade svoj posao, tako da je o samom uzroku još teško govoriti. Ono na čemu inzistiram kao ministar i što je jako bitno jest da institucije što prije provedu brzu i učinkovitu istragu kako bi se uzrok nesreće otkrio", rekao je.

Je li uzrok nesreće ljudski faktor, odnosno prolazak teretnog vlaka kroz crveno, Butković kaže da mu je teško procijeniti.

"Svakakve stvari ćemo čuti. Ne možemo o tome više govoriti, ponavljam, taj posao rade institucije. Bitno je da to bude što prije, brzo i učinkovito i, naravno, vjerujem u iskustvo i Državnog odvjetništva i policije, ali i Agencije za istraživanje nesreća, koja ima dovoljno iskustva da otkrije pravi uzrok", poručio je ministar.

Koliko će trajati utvrđivanje svih okolnosti nesreće, također zasad nije poznato.

"Tu je puno posla, treba ispitati sve svjedoke i utvrditi što se dogodilo na samoj pruzi. Čim se to završi, u tom trenutku krenut će se s izvlačenjem vlakova i osposobljavanjem pruge da bude u funkciji", rekao je.

Posebno povjerenstvo zasad se neće osnivati.

"Vidjet ćemo. Za sada nije potrebno. Mislim da u ovom prvom trenutku i Državno odvjetništvo i policija i Agencija za istraživanje nesreća, koja ima čitav niz stručnjaka na raspolaganju, trebaju završiti svoj posao."

Razgovarao s ozlijeđenim strojovođom

Butković je nakon nesreće obišao ozlijeđene na Rebru, gdje je razgovarao i sa strojovođom putničkog vlaka.

"Troje ih je na KBC-u Rebro, jedan je u Sestrama milosrdnicama, četiri su zadržana u Općoj bolnici Bjelovar, četiri u Općoj bolnici Virovitica. Razgovarao sam sa strojovođom putničkog vlaka. Sva tri pacijenta razgovaraju", rekao je.

Susret sa strojovođom opisao je kao emotivan.

"Nismo dugo razgovarali, ali bilo je dosta emotivno jer čovjek radi 42 godine, pred mirovinom je i, naravno, uspio je, kad je ugledao vlak u suprotnom smjeru, zakočiti i 'pobjeći' u stražnji dio vlaka koliko je mogao. Vjerojatno je time izbjegao i smrt."

Govoreći o vlaku koji je sudjelovao u nesreći, Butković je poručio da se projekt nabave novih vlakova nastavlja.

"To je sada manji problem. Bitno je da nema preminulih i da se ovi koji su nastradali što prije oporave. Što se tiče vlakova i obnove infrastrukture, to je proces koji ide dalje."

'Stanje infrastrukture i vlaka ne može biti uzrok'

Na pitanje trebaju li putnici nakon nesreće biti zabrinuti za sigurnost, Butković je istaknuo da se radi o novoizgrađenoj pruzi i novom elektrobaterijskom vlaku.

"Što se tiče stanja infrastrukture na ovom dijelu i ovog vlaka, to ne može biti uzrok. Vidjet ćemo što će se utvrditi. Rizik je teško i na novim prugama i s novim vlakovima izbjeći. Nažalost, uvijek postoji ljudski faktor, ali pričekajmo ovu istragu do kraja pa ćemo biti pametniji," zaključio je ministar.