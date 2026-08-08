Vučić obećao podršku Ukrajini, ali deklaraciju nije potpisao: Slijedi li odgovor Moskve?

Rat protiv Rusije i europske integracije bili su u središtu povijesnog posjeta Volodimira Zelenskog Beogradu. Ukrajinski predsjednik prvi je put od početka mandata stigao u Srbiju, zemlju koja desetljećima njeguje bliske veze s Moskvom.

Zelenskog je u Beogradu dočekala i vijest o još jednoj noći ruskih napada na Kijev, u kojima su poginule najmanje tri osobe. U Srbiji je dočekan uz vojne i državne počasti, a zastave Srbije i Ukrajine vijorile su se ispred Palače Srbije.

U zračnoj luci dočekala ga je ministrica energetike, a ne predsjednik Aleksandar Vučić, koji je kasnije organizirao svečanu večeru. Vučić je nakon sastanka poručio da Srbija i Ukrajina nisu rivali, nego partneri.

Podrška europskom putu Ukrajine

Uz energetiku i trgovinu, jedna od glavnih tema bila je i europska perspektiva dviju zemalja.

"Što se tiče Srbije, Ukrajina će uvijek imati punu podršku naše zemlje na svom europskom putu. Ja ne vjerujem u to ni da će svi Europljani blagonaklono gledati na ulazak Ukrajine, oni uvijek nađu nekoga, za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, za Ukrajince će naći neke druge", rekao je Vučić.

Srbija je pritom jedna od rijetkih europskih država koja Rusiji nije uvela sankcije. Vučić je tijekom posjeta pokazao potporu Ukrajini, no službenu deklaraciju nije potpisao.

Zelenski je zahvalio na dosadašnjoj pomoći, ali i poručio da Ukrajini treba dodatna potpora saveznika.

"Ukrajina nema, niti će ikada imati, sredstva kakva ima Rusija, a koja koristi za financiranje rata. Imamo ono što nam treba, zahvaljujući europskoj pomoći i podršci drugih zemalja. Ali potrebno je dodatno financiranje posebno za ukrajinsku proizvodnju. Europa si ne može dopustiti da ikoga izgubi", rekao je Zelenski.

Vučić balansira između Bruxellesa i Moskve

Posjet su pratile i političke podjele u Srbiji. Ruski mediji prenijeli su izjavu Vučićeva koalicijskog partnera Aleksandra Vulina, koji tvrdi da dolazak Zelenskog nije bio želja građana Srbije, nego Bruxellesa.

Bivši potpredsjednik srpske vlade Žarko Korać smatra da Vučić pokušava pokazati približavanje europskoj politici.

"Cijela Europa je na strani Ukrajine pa se Vučić pravi da je i on. EU mu više ne daje novce iz Fonda za proširenje što nije beznačajno. Ali ono što je zanimljivo je da je Zelenski odlučio doći. To je njegova odluka, ali vjerojatno su i neke druge zemlje utjecale da dođe i ohladi Vučića od Rusije", rekao je Korać.

O vojnoj suradnji tijekom posjeta nije bilo govora. Vučić se ipak osvrnuo na navode njemačkih medija da bi u pozadini posjeta mogao biti zajednički projekt tvornice dronova.

"U rujnu ćemo ovdje otvoriti tvornicu dronova, u suradnji s Izraelcima. Ovaj projekt provodimo s Izraelcima", rekao je Vučić.

Moguć i odgovor Moskve

Kremlj je ranije optuživao srpske tvrtke za prodaju streljiva Ukrajini, što je Vučić više puta negirao. Korać smatra da posjet Zelenskog neće proći bez reakcije Moskve te očekuje mogući ekonomski pritisak.

"Ona će po mom mišljenju, možda griješim, ali plašim se da ne, ona će produžiti odluku o tome dali će prodati MOL-u svoj većinski dio naftne industrije Srbije", rekao je Korać.

Posjet je komentirao i hrvatski premijer Andrej Plenković.

"To su odnosi dvije zemlje koji nemaju veze s onim što mi radimo, mi otvoreno podržavamo Ukrajinu bez fige u džepu", poručio je.

Za jedne je posjet važan politički iskorak, a za druge tek simbolična gesta. U svakom slučaju, poruka iz Beograda poslana je i Bruxellesu i Moskvi.