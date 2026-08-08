Krk se vraća u doba Frankopana: Lovrečeva donosi vitezove, povorke i srednjovjekovni spektakl

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SVE PUNO TURISTA /

Krk je ponovno u znaku Lovrečeve, tradicionalnog Krčkog sajma koji se održava već više stoljeća. Od danas do ponedjeljka povijesna jezgra grada vraća se u vrijeme vladavine krčkih knezova Frankopana, uz srednjovjekovne povorke, vitezove, streličare, glazbu i brojne izlagače.

Na sajmu će se predstaviti gotovo 40 izlagača, od tradicijskih proizvoda i rukotvorina do otočnih namirnica i suvenira. Posjetitelje očekuju i tradicionalna otočna jela, domaći proizvodi, restorani i konobe.

Detalje ovogodišnjeg programa otkrila je direktorica Turističke zajednice grada Krka Ivana Kovačić.

'Krčki sajam ili Lovrečeva naša je tradicionalna, najvažnija, najbitnija i najdugovječnija manifestacija koja zaista ima jako velik broj događaja. Tu je zapravo povratak u razdoblje vladavine krčkih knezova Frankopana', kazala je Kovačić.

Temelj cijele manifestacije, dodaje, čine povijesni sadržaji, ali i sajmeni dio koji svake godine privlači velik broj gostiju.

Posjetitelji tako mogu sudjelovati u interaktivnim radionicama i upoznati se sa starim zanatima i načinima izrade različitih proizvoda.

Vitezovi, streličari, stare vještine i glagoljica

Organizatori su pripremili brojne interaktivne sadržaje, storytelling, prikaze srednjovjekovnih borbi i zanimljive igrokaze kojima se nastoji što vjernije dočarati razdoblje vladavine krčkih knezova Frankopana.

'Nastojimo prikazati upravo taj povijesni i srednjovjekovni dio. Također, prikazi različitih vještina srednjovjekovnih borbi, tu su zanimljivi igrokazi. Svakako želimo taj kontakt uspostaviti sa svim našim posjetiteljima kako bi to uprizorenje bilo čim dojmljivije i autentičnije na ovom trgu, da se sve to skupa događa', istaknula je Kovačić.

Lovrečeva se održava u trenutku kada je Krk ponovno pun turista. Trenutačno u gradu boravi oko 15 tisuća gostiju.

Kovačić kaže da je lipanj bio nešto slabiji u odnosu na prošlu godinu, no rezultati srpnja bili su na razini prošlogodišnjih.

Dobra dinamika nastavila se i u kolovozu.